07 marzo 2020 Casale Monferrato

Nuove disposizioni Coronavirus: stop alle prestazioni ambulatoriali e ai corsi pre-parto Misure diramate dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte

di Mattia Rossi

Nuove importanti novità nella Sanità locale in ottemperanza alle misure urgenti governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Oggetto delle nuove disposizioni sono le prestazioni ambulatoriali. Sono bloccate le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche in classe D (differibile) e P (programmabile) mentre continuano ad essere garantite quelle in classe U (urgente) e B (breve). I pazienti in classe U e B dovranno, però, essere comunque sottoposti a un pre-triage. Ai centri prelievo è previsto uno scaglionamento dei flussi per evitare assembramenti; l'attività dei Punti di Assistenza Pediatrica Territoriale non è sospesa ma prima di procedere all'erogazione delle prestazioni sarà necessario procedere a verificare l'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19. Regolamentati anche i Consultori: sono sospesi tutti i corsi di accompagnamento alla nascita e di massaggio infantile.