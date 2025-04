Articolo »

25 aprile 2025

25 aprile 2025 Casale Monferrato

Il 25 aprile 2025 L'ottantesimo anniversario della Liberazione a Casale Monferrato La celebrazione in Cittadella

di Ilaria Cera

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, si sono svolte stamattina le celebrazioni, che hanno preso il via alle ore 10 con la messa di suffragio nella chiesa di San Paolo, in via Mameli: un momento di raccoglimento per ricordare tutte le vittime della guerra.

Alle 10.30 ritrovo in Municipio delle autorità, preludio alla partenza del corteo cittadino, che alle 10.40 ha attraversato via Cavour, viale Piave, viale XIII Martiri, piazza d’Armi, fino a giungere alla Cittadella, luogo simbolico della memoria e della storia casalese.

Alle ore 11 il momento centrale della giornata: l'orazione di Giorgio Barberis, docente universitario di scienze politiche all’università del Piemonte Orientale ad Alessandria.

Con lui sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Giovanni Battista Filiberti, il sindaco Emanuele Capra e la presidentessa dell’Associazione Anpi di Casale, Carla Gagliardini.

Tutti hanno sottolineato il valore della libertà conquistata, l’importanza della memoria condivisa e il ruolo delle istituzioni e dei cittadini nel difendere ogni giorno i principi democratici.