12 novembre 2022

12 novembre 2022 Murisengo

Manifestazione A Murisengo la prima domenica con la Trifola d'Or Nel borgo torna la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco

Il mercatino lungo la via principale del borgo

di Chiara Cane

La Terra del Tartufo, così come è stata soprannominata Murisengo, torna a celebrare il Tartufo Bianco Pregiato o d’Alba o Tuber magnatum Pico, con due domeniche di Fiera e 9 weekend di Stagione, per apprezzarlo in tutte le sue declinazioni, dalla tavola alla spesa, dal territorio alla cultura fino alla natura e all’ambiente.

Questo, in sintesi, il ricco programma, dalle ore 8 alle ore 18, delle due domeniche: esposizione/vendita di tartufi con trifolau e commercianti, in prevalenza locali, e oltre cento espositori di prodotti agroalimentari, enologici, di artigianato e hobbistica; presenza del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba (CNST) per la verifica della conformità/idoneità di tutti i tartufi posti in esposizione e vendita; Mercato Contadino di Campagna Amica Coldiretti Alessandria e Asti; prodotti a km0 TargatoMurisengo; prodotti a marchio Eccellenza Artigiana Piemontese, presidi di Slow Food e categorie merceologiche rigorosamente selezionate.

Oltre alla fiera: sfilata Banda Musicale La Bersagliera (domenica 13/11 la mattina) e Banda della Collina (domenica 20/11 per tutto il giorno); Corner Break Caffè Lavazza omaggio per i visitatori (in orario 10-14); Banco d’Assaggio vini Consorzio Colline del Monferrato Casalese in collaborazione con Onav Asti (piazza Vittoria dalle ore 10 alle ore 18); Pasto del Trifolau a cura della Proloco di Villamiroglio (piazza Lavazza e piazza IV Novembre in orario 10,30-17) con proposta a piatto self service; premiazioni migliori esemplari di Tuber magnatum Pico e Tartufi Neri (ore 11,45 con premi in denaro); escursione naturalistica nei luoghi del tartufo con Camminare il Monferrato (ore 14, partecipazione libera – ritrovo in piazza Boario – info: 348 2211219); Seminario sensoriale sulle proprietà organolettiche del tartufo a cura del CNST (ore 15 sala consigliare/ingresso libero); Corner produttori Filiera Corata a km0 TargatoMurisengo&Dintorni.

Per tutto il giorno: navetta dalla valle al cuore della Fiera; Infopoint a cura di Monferrato Tourist e degli studenti del Corso di Turismo dell’IIS Leardi di Casale Monferrato; Mostra pittorica “Sapori della Terra”; Mostra delle Meridiane Mario Tebenghi (ex chiesa di San Michele nel borgo medievale). Tra le novità: inaugurazione della nuova Tartufaia Didattica “Tabui” a cura del CNST in località San Pietro ai piedi dell’omonima Torre Romanica (ore 10 domenica 13 novembre), arrivo Vagoni Storici Fondazione FS alla Stazione di Montiglio Monferrato-Murisengo e trasferimento turisti in Fiera (13 novembre in mattinata); presentazione Progetto Scientifico Integrato “Caratterizzazione e monitoraggio delle Macro Aree di produzione del Tuber magnatum Pico nel monferrato casalese”, realizzato in collaborazione col CNST Alba, il Politecnico di Torino, la Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni e il geologo Alfredo Frixa, con sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (ore 10 sala consigliare). Main sponsor della Fiera: Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Gal Basso Monferrato Astigiano, Lavazza, Scm, Interem, Energica, Cosmo e Presto Fresco. Info www.fieradeltartufo.net / segreteria@fieradeltartufo.com