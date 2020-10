Articolo »

Sport

04 ottobre 2020

04 ottobre 2020 Casale Monferrato

Calcio Casale ancora fermo. Dilettanti a porte chiuse In Promozione ci saranno tre sfide di assoluto interesse. Aggiornamenti in diretta sul nostro sito

di r.m.

Il maltempo che ha sta colpendo in queste ore la Liguria ha portato al rinvio della gara fra Lavagnese e Casale, con i nerostellati che per la seconda volta consecutiva devono rinviare l'esordio in campionato.

Nonostante le abbondanti precipitazioni di venerdi il calcio regionale scenderà in campo regolarmente, con il Trino imoegnato al Picco con l'Aygreville. In Promozione ci saranno tre sfide di assoluto interesse (Stay O Party-Gaviese, Pro Villafranca-Luese e Gaviese-Valenzana Mado) mentre in Prima Junior Pontestura e Pro Palazzolo cercano un riscatto fuori casa contro La Vischese e Virtus Vercelli.

Con questo week end partono anche i tornei di Seconda e Terza: trasferte a Bistagno e Bosco Marengo per Pastorfrigor e Fortitudo FO, in casa Villanova, Tricerrese, Mirabello e Ozzano Ronzonese.