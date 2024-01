Articolo »

Comprensorio

27 gennaio 2024

27 gennaio 2024 Valenza

Assemblea A Valenza la Lega ha un nuovo segretario Massimo Ravizzola alla guida del direttivo della sezione cittadina

Massimo Ravizzola è il nuovo segretario della Lega di Valenza

di Massimo Castellaro

Massimo Ravizzola è il nuovo segretario cittadino della Lega di Valenza. Cinquant'anni, imprenditore, valenzano doc, Ravizzola è stato eletto lunedì sera, insieme al nuovo direttivo (Laura Barbi, Rossella Gatti, Guido Capuzzo, Paolo Patrucco), nell’ambito di un’assemblea che ha registrato grande partecipazione e che ha visto la presenza di figure di primo piano del Carroccio: dal sindaco Maurizio Oddone al presidente della Provincia di Alessandria Enrico Bussalino, dall’assessore regionale Vittoria Poggio, al presidente del Congresso Alessandro Rolando e del membro del Consiglio Provinciale Leghista Emiliano Darone (che nell’ultimo anno ha retto le sorti della sezione in qualità di commissario), al segretario provinciale, on. Lino Pettazzi, sindaco di Fubine Monferrato.

È proprio il segretario Pettazzi a commentare il nuovo corso valenzano: “Un nuovo direttivo composto anche da amministratori comunali con esperienza sia politica che amministrativa non potrà che dare nuova linfa, e un grande supporto alle prossime tornate elettorali. Valenza vanta un tasso di occupazione tra i più elevati in Piemonte, e un comparto come quello orafo che è trainante a livello locale e regionale”.

“Dopo un anno di commissariamento questa scelta unitaria espressa dalla Sezione dimostra quanto la Lega, finalmente, sia nuovamente unita e compatta nel sostenere una linea politica, un programma ed un’Amministrazione nella quale siamo partito di maggioranza ed esprimiamo il primo cittadino” sottolinea il nuovo Segretario.