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Scuola

06 maggio 2026

06 maggio 2026 Alessandria

Lo studio di Tabata Gaggero dell'Upo Tesi su tematiche ambientali premiata dal Lions Club Alessandria Host La borsa di studio della prima edizione del premio dedicato al “Generale Michele Viola e consorte Marisa”

di r.m.

È stata assegnata all’alessandrina Tabata Gaggero la borsa di studio della prima edizione del premio dedicato al “Generale Michele Viola e consorte Marisa”, istituito dal Lions Club Alessandria Host per iniziativa della figlia Virginia, socia del Club.

A consegnare il riconoscimento e la targa sono stati il Magnifico Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Menico Rizzi e il lion Paolo Trivero, già Professore ordinario di Fisica dell’UPO, nel corso della cerimonia Inter Bonos Meliores organizzata dall’Università presso l’Auditorium "Gaudenzio Cattaneo” del Campus Perrone di Novara, durante la quale sono stati premiati le studentesse e gli studenti più meritevoli, le migliori atlete e i migliori atleti ed è stato riconosciuto l'importante lavoro svolto da professoresse e professori emeriti.

Il bando di concorso era riservato alla migliore tesi di laurea su tematiche ambientali compilata e conseguita da una/un laureato del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’UPO, nel corso della sessione estiva o autunnale dell’anno accademico 2024/25 con votazione pari o superiore a 105/110, iscritta/o a un Corso di Laurea Magistrale offerto dallo stesso Dipartimento.

Sono state cinque le tesi di laurea triennale pervenute alla Commissione selezionatrice del Premio che ha individuato, quale vincitrice, quella redatta da Tabata Gaggero sul tema: “Studio fisiologico di ceppi batterici isolati da suolo inquinato: potenziale ruolo nell’assistenza alla phytoremediation” che, tra l’altro, aveva conseguito la votazione di 110 e lode.

La tesi è frutto di uno stage condotto presso il laboratorio di Microbiologia del DISIT (UPO) nel contesto del progetto derivante dall’accordo tra UPO e Syensqo (stabilimento di Spinetta Marengo) per la ricerca e lo sviluppo e per il risanamento e la protezione ambientale.

La tutela dell’ambiente rappresenta, infatti, una delle otto cause globali che vedono i Lions quotidianamente impegnati in tutto il mondo per migliorare la qualità della vita delle loro comunità. Non solo, il Premio è stato pensato per sostenere concretamente le giovani generazioni incentivando i più meritevoli nel loro percorso formativo.