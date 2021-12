Articolo »

03 dicembre 2021

03 dicembre 2021 Casale Monferrato

Rassegna Monferrato Classic Festival: ultimo concerto al Castello di Casale Sabato 4 dicembre con il duo Yuxuan Jin e Vera Cecino

di r.m.

Si concluderà sabato 4 dicembre il Monferrato Classic Festival, l’evento esclusivamente dedicato ai giovani talenti di musica classica che si svolge tra le più belle e importanti sedi del Monferrato. Alle ore 16 nell’ex cappella del Castello del Monferrato si esibirà il duo formato da Yuxuan Jin al violino e Vera Cecino al pianoforte. Ancora una volta, il programma proposto sarà di altissimo livello, dato che saranno proposti la Sonata per violino e pianoforte op. 12 n. 1 di Ludwig van Beethoven, la Sonata per violino e pianoforte n. 2 op. 13 di Edvard Grieg e la Sonatina in sol maggiore op. 100 di Antonín Dvořák.