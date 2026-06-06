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Economia

06 giugno 2026

06 giugno 2026 Milano

Ceucasale Premio Special Star a Marco Francia per la Copy Strategy Eccellenza della comunicazione italiana: assegnata a Milano

di r.m.

Mercoledì 3 giugno, nella splendida cornice dell’auditorium San Fedele di Milano, Marco Francia di Ceucasale ha ricevuto una Special Star nell’ambito del Premio Nazionale Mediastars, prestigioso riconoscimento dedicato alle eccellenze della comunicazione italiana, assegnato ogni anno nel capoluogo lombardo, capitale del mondo pubblicitario.

La Special Star è stata consegnata a Marco Francia per la “Copy Strategy” nella categoria “Corporate Identity”, premiando la qualità strategica e creativa del lavoro sviluppato per Bonzai, società di logistica Integrata.

Un progetto che Ceucasale segue fin dalla nascita dell’azienda, avendone curato la creazione del nome, del logo e dell’intera immagine coordinata, che hanno permesso di costruire nel tempo un’identità forte, riconoscibile e coerente con i valori del brand.

La corporate identity (o identità aziendale) è l’insieme di valori, storia, comunicazione e immagine visiva attraverso cui un’azienda definisce se stessa e si presenta al pubblico. È la “personalità” o il DNA del brand, fondamentale per distinguersi dai concorrenti e farsi riconoscere.

Il Premio Mediastars rappresenta da anni uno degli appuntamenti più autorevoli del settore pubblicitario e della comunicazione in Italia.

Nato con l’obiettivo di valorizzare il talento professionale che si cela dietro campagne, strategie e progetti di successo, il premio riunisce ogni anno agenzie, creativi, copywriter, art director e professionisti provenienti da tutto il Paese.

Ricevere una Special Star significa emergere tra centinaia di altri lavori e ottenere quindi un riconoscimento di assoluto prestigio, attribuito direttamente alle competenze individuali che contribuiscono alla riuscita di un progetto di comunicazione.

Nel corso della sua lunga carriera, Marco Francia ha lavorato presso agenzie di caratura internazionale, contribuendo alla realizzazione di progetti iconici della comunicazione italiana tra i quali il lancio di Pagine Utili di Mondadori, le campagne Omnitel con Megan Gale, gli indimenticabili spot televisivi di Nescafé girati da Gabriele Muccino, la start up di Conto Arancio e della mitica zucca, i musical di CheBanca! il lancio PosteMobile, Heineken, De Rica, La Molisana…

Storie di enorme successo che gli hanno permesso di sviluppare solide competenze strategiche e creative che, da oltre dieci anni, mette a disposizione anche di aziende e progetti del territorio.

Tra questi figurano il lancio del Brand Energica, la campagna di promozione del Gran Monferrato, la comunicazione digitale di WashTec Italia e ovviamente, la startup di Bonzai, oggi Business Unit Consumer&Fashion di BCUBE SPA. Un percorso professionale che dimostra come competenze maturate ai massimi livelli del mondo del marketing e della pubblicità possano generare valore concreto anche per realtà locali e territoriali.

In collaborazione con Annalisa Lupano, socia e Creative Director di Ceucasale, Marco Francia ha saputo costruire negli anni una realtà dedicata alla comunicazione che rispecchia pienamente, per qualità creativa, servizio e approccio strategico, il livello delle più importanti agenzie metropolitane.

Motivo per cui la qualità dell’offerta sviluppata da Ceucasale ha permesso all’agenzia di superare progressivamente i confini locali, arrivando oggi a essere apprezzata, riconosciuta su tutto il territorio nazionale.

«Sono particolarmente soddisfatto di aver ricevuto un premio così importante per un progetto legato a un’azienda che ha voluto rimanere radicata nel nostro territorio, pur avendo una dimensione e una visione internazionale», ha dichiarato Marco Francia.

«Credo che questo riconoscimento premi non soltanto il lavoro creativo e strategico svolto, ma anche la capacità di costruire valore partendo dalle eccellenze che il nostro territorio continua a esprimere. Ovviamente è un premio che va condiviso con Annalisa che ha realizzato la parte grafica e studiato la cartotecnica del lavoro e con tutto il team di Ceucasale e in particolar modo con Simone Bellezza che, ogni giorno, contribuisce con competenza e passione a creare ottima comunicazione».