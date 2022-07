Articolo »

20 luglio 2022

20 luglio 2022 Asti

Manifestazione Torna il Festival delle Sagre ad Asti con le Pro Loco monferrine Sabato 10 e domenica 11 settembre con 14 associazioni

Al Festival delle Sagre non mancheranno le pro loco monferrine

di Alessandro Anselmo

È ufficiale. Dopo due anni di stop torna il Festival delle Sagre di Asti, ma quest’anno sarà in formato nettamente ridotto. Quello che era il ristorante all’aperto più grande d’Europa vedrà infatti la partecipazione di 14 pro loco su tutta la Provincia di Asti. Cambia anche il luogo della manifestazione che si terrà sabato 10 e domenica 11 settembre.

Da piazza del Palio si terrà in piazza Alfieri, come era all’inizio della manifestazione, ma è prevedibile che non ci saranno le folle oceaniche di persone come negli anni pre covid. Troppo lungo infatti l’elenco delle pro loco che non vi prenderanno parte, su tutte Moncalvo e Viarigi, vincitrice tra l’altro dell’ultima edizione della tanto attesa sfilata storica che cambierà anch’essa percorso. Si terrà infatti solo su corso Alfieri e non per le vie del centro storico.

Presenti, tra le 14 pro loco invece, Calliano, Montechiaro, Montiglio e Cunico. “Siamo decisamente soddisfatti della ripartenza del Festival delle Sagre Astigiane, dopo due anni di stop -commenta Fabrizio Ricciardi, Presidente di Unpli Piemonte -. Di fronte però a un forte aumento dei costi operativi di oltre il 30%, vediamo purtroppo un netto calo di adesioni delle Pro Loco Astigiane, comprensibile dopo due anni di fermo obbligato, il periodo complicato in cui viviamo, l’aumento dei costi delle materie prime e dei servizi, i ricambi generazionali delle nostre Associazioni che nell’immediato non riescono a trovare nuove e giovani risorse umane”.