Maddalena Fossati legge “Il Monferrato in cucina dal 1871”
Consegnato... a Milano
Il 10 dicembre, a Nuova Delhi, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha iscritto il dossier “La cucina italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale” nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.
Dietro il dossier c’è Maddalena Fossati, direttrice della rivista La Cucina Italiana, che ha avviato il percorso nel 2020 e lo ha trasformato in una candidatura capace di far convergere istituzioni, studiosi e cuochi, fino all’ufficializzazione del 2023.
Quando è venuta a trovarci in redazione la casalese Silvia Sassone, braccio destro della Fossati per la candidatura, le abbiamo consegnato un “gustoso regalo”, uno dei libri strenna del nostro giornale, “Il Monferrato in Cucina dal 1871”. Ecco la foto della consegna avvenuta a Milano. Buona lettura Maddalena!
