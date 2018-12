Articolo »

Attualità

15 dicembre 2018

15 dicembre 2018 Casale Monferrato

Sanità Apnee notturne: da gennaio un ambulatorio specialistico al Santo Spirito Un’iniziativa terapeutica che va ad aggiungersi ad altri fiori all’occhiello come la Chirurgia Orale

di Pier Luigi Rollino

Per chi russa e soffre di apnee notturne è in arrivo, da gennaio, al Santo Spirito, un ambulatorio specialistico in Odontostomatologia. Sarà gestito in prima persona dal primario Gianluca Ferrari che si avvale della doppia competenza di odontostomatologo e specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Il servizio risulterà essere di grande utilità e tra i pochi in funzione attualmente in Piemonte ed in Italia. Un’iniziativa terapeutica che va ad aggiungersi ad altri fiori all’occhiello come la Chirurgia Orale con sala operatoria, alla cura dei pazienti disabili e a quella dei pazienti critici con gravi patologie che hanno reso, l’Odontostomatologia del Santo Spirito, unica nell’ASL, un importante polo di riferimento piemontese.

Importante la collaborazione tra i medici del team Chiaudani, Burzio, Bertola, Casaschi e Careglio e l’organico infermieristico coordinato dalla caposala Degiovanni che hanno consentito la crescita tanto che oggi, il reparto, si confronta con le più importanti strutture ospedaliere piemontesi. I disturbi respiratori nel sonno, specie la Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), possono inserirsi nella patogenesi di molti quadri clinici che rientrano nelle abituali competenze di varie specialità quali Cardiologia ed Endocrinologia. L’associazione tra l’OSAS e l’aumento del rischio di incidenti stradali è confermata da un gran numero di lavori scientifici su base statistica che hanno dimostrato l’importante ruolo dell’OSAS nel causarli.

Il sonno disturbato da frequenti e prolungati episodi di apnea comporta sonnolenza diurna e deficit neurocognitivo con ovvie ripercussioni sulla sicurezza della guida e sulle prestazioni lavorative. Nel nuovo ambulatorio, saranno seguiti i pazienti con disturbi nel sonno di natura respiratoria, limitatamente a quelli di tipo francamente ostruttivo. Questi disturbi, hanno visto dapprima un progressivo interesse da parte di medici di altre specialità (pneumologi, ORL, dietologi) ma, negli ultimi decenni, è stato importante l’apporto dei chirurghi maxillo facciali ed odontoiatri. Nel Reparto di Pneumologia del Santo Spirito si eseguono, da anni, gli esami polisonnografici in Otorinolaringoiatria si eseguono già interventi chirurgici per le sindromi di grado più severo, e la Dietologia segue questi pazienti spesso con obesità importante.

Presso la SSD di Odontostomatologia, invece, a partire da gennaio, si tratteranno tutti i casi con indicazione attraverso il confezionamento di apposite placchette da apporre sulle arcate dentarie “oral devices” ad uso notturno.