10 settembre 2023

10 settembre 2023 Casale Monferrato

Lunedì riapre la linea: salta l'inaugurazione per i fatti di Brandizzo Casale-Mortara: si parte! Il primo treno alle ore 6,18 Quattordici corse giornaliere, coincidenze dirette per Milano

di Pier Luigi Rollino

Casale-Mortara: si parte! Lunedì riapre dopo undici anni la storica linea considerata fin dal XIX secolo tratta di importanza strategica militare. Il primo treno partirà da Mortara alle 5,37 e arriverà a Casale Monferrato alle 6,05. La fermata a Candia Lomellina è prevista tra le 5,50 e le 5,51.

Il primo treno -un Minuetto Diesel in quanto la tratta non è elettrificata - in partenza da Casale Monferrato è alle 6,18 con fermata a Candia Lomellina alle 6,32 e arrivo a Mortara alle 6,46. Un viaggio della durata di circa mezz’ora che collega il Monferrato alla Lomellina.

Sabati e festivi: niente corse

Ma non di sabato, e nemmeno domenica, e questo rappresenta una lacuna in quanto impedisce i turisti del dì di festa di raggiungere il Monferrato.

Coincidenze per Milano

Ma la riattivazione della Casale-Mortara riveste particolare significato in quanto consente ai pendolari di poter raggiungere Milano San Cristoforo e Porta Genova in poco tempo perchè l’attesa a Mortara è di pochi minuti con le coincidenze mirate e studiate a tavolino.

Sospesa l’inaugurazione

Veniamo all’inaugurazione: all’inizio era stata programmata in pompa magna poi, dopo i tragici fatti di Brandizzo, è stata annullata nel rispetto delle cinque vittime.

Gli orari di tutte le corse

Questi gli orari completi: Casale 6,18 Candia 6,32 Mortara 6,46; Mortara 5,37 Candia 5,50 Casale 6,05; Casale 7,52 Candia 8,06 Mortara 8,20; Mortara 6,57 Candia 7,10 Casale 7,25; Casale 9,52 Candia 10,06 Mortara 10,20; Mortara 8,40 Candia 8,53 Casale 9,08; Casale 13,20 Candia 13,34 Mortara 13,48; Mortara 12,33 Candia 12,46 Casale 13,01; Casale 16,52 Candia 17,06 Mortara 17,20; Mortara 15,40 Candia 15,53 Casale 16,08; Casale 18,52 Candia 19,06 Mortara 19,20; Mortara 18,07 Candia 18,20 Casale 18,35; Casale 20,25 Candia 20,39 Mortara 20,53; Mortara 19,40 Candia 19,53 Casale 20,08.

Il test nel settembre 2022

Un anno fa, alla metà di settembre del 2022, si svolsero con il Minuetto Diesel ALn 501 021 di Trenitalia due corse prova andata e ritorno da Mortara a Casale Monferrato. Tutto questo per provare il corretto funzionamento degli apparati di segnaletica dei passaggi a livello e dell’SCMT, prove propedeutiche al treno storico di Fondazione FS Milano–Pavia–Mortara–Casale Monferrato e ritorno in occasione della Festa del Vino e del Monferrato Unesco. Fu la prima volta dal 2010 (anno di sospensione del servizio viaggiatori) che un treno passeggeri percorse la Casale Monferrato–Mortara su un tragitto di circa 29 chilometri non elettrificato. Venne anche rifatto l’armamento danneggiato dall’alluvione del 2021.





«E' un momento di grande soddisfazione perché dopo tanti anni il treno torna a servire questa linea. Avevamo previsto di festeggiare questo ritorno con una celebrazione, ma il cordoglio per il tragico incidente di Brandizzo impone il rispetto per le vittime» spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi.



«Il Piemonte – aggiungono – crede nella mobilità mobilità sostenibile e nel trasporto pubblico e lo conferma l'investimento di 3 milioni di euro all'anno per finanziare il servizio su questa linea a servizio della comunità, dei pendolari e dei turisti.

Questo risultato è il culmine di un percorso lungo e impegnativo, caratterizzato da sfide, sacrifici e aspettative.

Ma soprattutto, è il risultato della nostra determinazione a mantenere le promesse fatte alla comunità. Quando ci siamo impegnati a riaprire la linea ferroviaria Casale-Mortara, abbiamo fatto la promessa di migliorare la mobilità, di rendere accessibile il trasporto ferroviario e di abbracciare una visione sostenibile per il futuro».

«Vediamo questa linea non solo come un mezzo di trasporto conveniente, ma come un passo avanti, una tappa intermedia, verso un futuro più sostenibile e innovativo, garantendo così a questa parte del Piemonte un collegamento più rapido con la città di Milano- prosegue Gabusi. Il nostro impegno è continuare a migliorare la mobilità in Piemonte e promuovere una visione ecologica del trasporto ferroviario».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi: «In un mondo in cui i progetti sembrano sogni e tanti sono soliti promettere, abbiamo riscontrato in Alberto Cirio e Marco Gabusi la capacità di mantenere la parola data e nel contempo di realizzare i sogni di un territorio che, dopo decenni di isolamento, torna a collegarsi con Milano, capitale economica d’Italia. Esprimo la gratitudine della città di Casale all’amministrazione regionale».

Anche la presidente dell'Agenzia Agenzia Mobilità Piemonte, Cristina Bargero evidenzia l'utilità della linea. "Grazie a un lavoro congiunto tra Agenzia, Regione, Trenitalia e RFI, che ha stanziato risorse aggiuntive per garantire il servizio, la Casale Mortara dopo anni di chiusura finalmente riparte: si tratta di un servizio atteso dal territorio che non solo permette un collegamento tra Casale e Milano, ma anche un miglioramento del servizio e una riduzione dei tempi di spostamento per le persone, studenti e pendolari, che già oggi viaggiano tra Casale e Mortara».