28 luglio 2024

28 luglio 2024 Londra

Con la prof Lella Gaviati Due settimane nella metropoli britannica I ragazzi dell’Istituto Superiore Balbo

di r.m.

Strepitosa vacanza studio a Londra per i ragazzi dell’Istituto Superiore Balbo! Sono da poco rientrati gli studenti che hanno trascorso due settimane nella metropoli londinese ricca di storia e cultura che si è svelata ai loro occhi giorno dopo giorno con tutto il suo fascino.

I ragazzi alloggiavano in residence e al mattino svolgevano lezioni in una prestigiosa scuola in Oxford Street con docenti madrelingua che hanno contribuito a consolidare ed arricchire le competenze linguistiche. Le attività scolastiche sono state integrate quotidianamente da visite culturali: dal famoso British Museum alla National Gallery, il Natural Science Museum e M.me Tussaud’s, famoso museo delle cere. Non sono mancate le tradizionali visite a Westminster Abbey, St. Paul’s Cathedral, la favolosa crociera sul Tamigi fino a Greenwich con visita al Royal Observatory, la visita a Tower Hill e ai gioielli della corona e il London Eye.

Davvero “exciting” è stata la visita dell’interno di Buckingham Palace con le meravigliose sale di rappresentanza che nei secoli hanno accolto tanti capi di Stato e personaggi illustri. E’ stato dedicato spazio allo shopping a Camden Town, Portobello Market, Covent Garden, Harrod’s, Oxford Street alternati a piacevoli passeggiate nei meravigliosi e fioriti parchi londinesi, nonché lungo le sponde del Tamigi. Sono state previste soste a Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, punti di incontro dei giovani di tutto il mondo.

Il già intenso programma è stato arricchito dalle visite a Cambridge con le sue storiche università e a Brighton, famosa località sul mare, meta balneare degli inglesi tra fine ‘800 e il ‘900. L’esperienza più emozionante è stata la visita di Londra by night ed in particolare il panorama che si ammira al tramonto da Westminster Bridge con the Houses of Parliament, il Big Ben e i palazzi storici che si riflettono nel Tamigi.

Organizzatrice di questa magica esperienza è stata, ancora una volta, la prof. Lella Gaviati che con il validissimo supporto di Luca Rampazzo e Alessia Saletta ha consentito ai ragazzi di vivere un’esperienza indimenticabile.