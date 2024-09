Articolo »

Comprensorio

15 settembre 2024

15 settembre 2024 Moncalvo

Anniversario Moncalvo ha celebrato i 95 anni del gruppo Alpini Coraggio e solidarietà nell'attività svolta dalle penne nere

Un momento della cerimonia che si è tenuta a Moncalvo (foto Andrea Baseggio)

di Alessandro Anselmo

Domenica scorsa Moncalvo ha celebrato i 95 anni del gruppo Alpini. Una bella festa che ha coinvolto la cittadinanza che si è stretta insieme alle autorità del territorio al “suo” gruppo di penne nere.

«95 anni accomunati da quei valori che da sempre vi caratterizzano, primi tra tutti il coraggio e la solidarietà. La penna nera che portate sul cappello non è solo un simbolo, ma il segno di appartenenza a una grande famiglia che ha saputo affrontare le sfide più dure, in tempo di guerra come in tempo di pace. Ovunque gli Alpini siano stati chiamati, hanno saputo rispondere con altruismo, spirito di sacrificio e unione. Oggi, più che mai, è fondamentale mantenere vivo quel senso di comunità e solidarietà che vi contraddistingue. In un mondo che cambia rapidamente, gli insegnamenti degli Alpini sono una bussola sicura: aiutare il prossimo, proteggere la nostra terra, rispettare la natura e, soprattutto, non abbandonare mai il compagno in difficoltà, che sia sul campo di battaglia, in un'operazione di soccorso o nella vita di tutti i giorni, gli Alpini continuano a dimostrare che, insieme, possono superare qualsiasi ostacolo», ha detto il sindaco di Moncalvo, Diego Musumeci, durante la deposizione delle corone al Monumento dei Caduti dopo la messa e la sfilata.

Presenti anche i sindaci di Penango, Grazzano, Odalengo Piccolo, Grana, Alfiano, Settimo Rottaro (Torino) e le sezioni Alpini di Asti, Alessandria, Torino, Ivrea, Biella, Casale Monferrato Acqui Terme.