24 maggio 2022

Giochi Sportivi Studenteschi A Moncalvo le fasi regionali di Orienteering Gli studenti hanno invaso le strade del centro storico

Alcuni dei partecipanti in piazza Garibaldi a Moncalvo

di Alessandro Anselmo

Moncalvo protagonista delle fasi Regionali dei Campionati Sportivi Studenteschi di Orienteering. Nei giorni scorsi un mare di giovani studenti ha invaso le strade del centro storico cittadino per i campionati che hanno portato alla fase nazionale di Folgaria (Trento), in corso fino al 25 maggio.

L’evento, organizzato dall’ufficio scolastico territoriale di Asti con l’aiuto della Federazione Italiana Sport Orienteering e dal delegato Regionale Massimo Ghirardi che con il suo staff ha gestito la giornata, ha visto la partecipazione di giovani delle scuole superiori arrivati da tutto il Piemonte, molti dei quali da Asti e Vercelli.

L’orienteering è caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i punti di controllo scegliendo il percorso migliore. Questo sport si può praticare sia in sentieri boschivi che in città, sia a livello amatoriale (come se fosse un'escursione fuori porta), sia a livello agonistico.