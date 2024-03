Articolo »

Comprensorio

13 marzo 2024

13 marzo 2024 Castelletto Monferrato

Castelletto Monferrato Conferimento della De.Co. per la Torta di Nocciola Grande soddisfazione per la pro loco di Giardinetto

Il sindaco Gianluca Colletti alla presentazione della nuova De.Co.

di Massimo Castellaro

Dopo un lungo ed impegnativo lavoro da parte della Pro Loco di Giardinetto, a cui ha fatto seguito la richiesta di conferimento De.Co. da parte del presidente Pier Giorgio Conte, la Commissione comunale De.Co. ha espresso parere favorevole per il conferimento della Denominazione di Origine del Prodotto alla Torta di Nocciola del Giardinetto, prodotto enogastronomico autoctono ed unico nel suo genere, realizzato con l’utilizzo delle nocciole di Giardinetto.

«Tale dessert deriva da anni di studi e ricerche da parte dei volontari della Pro Loco di Giardinetto ed in particolar maniera da parte della compianta volontaria Pinuccia, la quale utilizzando i prodotti del nostro territorio – commenta il sindaco Gianluca Colletti – ha regalato il terzo prodotto enogastronomico De.Co. a Castelletto Monferrato».

«La Torta di Nocciole del Giardinetto – commenta il Presidente della Pro Loco di Giardinetto Pier Giorgio Conte – è un prodotto unico nel suo genere e realizzata con l’utilizzo, tra gli altri ingredienti, della Nocciola Tonda e Gentile del Piemonte IGP cresciuta e raccolta nella frazione Giardinetto». In questi anni la Torta di Nocciole del Giardinetto ha riscontrato enorme successo anche a livello Provinciale all’interno di diverse manifestazioni tra le quali Pro Loco in Piazza che si svolge nel Comune di Valenza, la Festa del Vino di Casale Monferrato e la Festa delle Feste di Acqui Terme. Inoltre nell’anno 2018 ha ricevuto li primo premio come miglior dolce della manifestazione Anteprima Sagre svoltasi ad Alessandria, in concorrenza con altri 20 dolci proposti da altrettante Pro Loco. La torta di nocciole di Giardinetto – conclude il sindaco Gianluca Colletti – rappresenta il costante impegno della nostra comunità nel voler valorizzare le peculiarità e le tradizioni del nostro Comune, all’interno di un’area molto più vasta quale quella del Monferrato Unesco.

La torta di Giardinetto si potrà trovare nelle varie manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Giardinetto ed il prossimo grande obiettivo sarà quello di renderla disponibile tutto l’anno. Soddisfazione alle stelle naturalmente tra i volontari della Pro Loco della frazione che ora si stanno preparando con impegno alla prossima conviviale, ormai imminente: dopo il recente ottenuto con la cena della paella infatti, sabato 16 marzo alle ore 20, nell’area vede ‘Geom. Franco Ricaldone’, sarà la volta della cena della pasta e fagioli. Il menu contempla antipasto contadino, pasta e fagioli, trippa del Giardinetto e salamella con patate fritte, dolce e acqua a 25 euro a persona, vini esclusi. È previsto anche un menù bimbi (prosciutto cotto, pasta al pesto, cotoletta di pollo con patatine e dolce, nda) a 12 euro. Seguirà la serata danzante con Enrico Cremon.

Le conviviali proseguiranno poi ad aprile, il giorno 20, con la serata dedicata al fritto misto di pesce. Frattanto negli ambienti di Giardinetto non si è spenta l’eco del riscontro ottenuto dal corso sulla Sicurezza organizzo da Unpli Provinciale di Alessandria e svoltosi proprio in sede. Al recente appuntamento erano presenti circa una trentina di Pro Loco della Provincia e tre ingegneri in veste di docenti, tra cui Ramassa, segretario della Pro Loco di Giardinetto.