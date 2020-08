Articolo »

Cultura

15 agosto 2020

15 agosto 2020 Casale Monferrato

Spettacoli Tornano i grandi attori. Attraverso Festival fa tappa a Casale Monferrato Lella Costa, Neri Marcoré e Oscar Farinetti i protagonisti delle tre serate

di Andrea Mombello

Nato con l’idea di valorizzare le bellezze paesaggistiche ed artistiche e di creare connessioni tra comunità, enti e istituzioni appartenenti al territorio inserito nella World Heritage List dell’Unesco nel 2014 e quelli limitrofi del Piemonte meridionale, tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese, in questo anno extra ordinario e nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza Covid, Attraverso Festival conserva salda l’ispirazione di festival diffuso. Pur nella necessità di una inevitabile rimodulazione rispetto al programma pensato prima dell’emergenza, e con l’abbraccio ideale dei 27 comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, per questa edizione 2020 il Festival si svolgerà invece in aree attrezzate secondo le nuove normative che garantiscono la sicurezza per spettatori, artisti e organizzatori. Così il vicesindaco Emanuele Capra: «Attraverso Festival è diventato negli anni uno degli appuntamenti più importanti, e suggestivi, dell’intero panorama regionale. Per questa edizione Casale Monferrato ne diventa protagonista di primo piano con tre eventi di assoluta qualità: avere gli spettacoli di Lella Costa e Neri Marcorè e il dialogo tra Oscar Farinetti e Telmo Pievani dimostra come la città e il territorio siano pronti a un vero e duraturo rilancio».

Questioni di Cuore

Domenica 30 agosto alle 21, a Palazzo Langosco, Lella Costa sarà la protagonista di “Questioni di Cuore”. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto più grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinità.

Di mare e di vento

Neri Marcoré si prepara a portare in scena “Di mare e di vento – iaggio nella musica di Gianmaria Testa”, in scena per Attraverso Festival, in collaborazione con Festa del vino del Monferrato – Unesco, alle ore 21 di giovedì 3 settembre. Il poliedrico artista marchigiano ci accompagnerà in un viaggio che partendo dal libro Da questa parte del mare di Gianmaria Testa, uscito postumo nel 2017, ci racconta le storie, le suggestioni e le situazioni che hanno portato alla composizione dell’album omonimo del 2006. Poi, più o meno un anno fa, Parigi voleva fare un omaggio a Gianmaria e ha chiamato Neri a dare la voce alle sue canzoni. Così lo racconta Marcorè: «È con questo progetto che mi sono avvicinato ai suoi testi e alla sua musica. Una vera folgorazione». Con il racconto dei grandi movimenti di popolo degli ultimi decenni, delle radici e della loro importanza Neri Marcorè (voce e chitarra) - accompagnato da Stefano Cabrera al violoncello e da Domenico Mariorenzi al pianoforte e chitarra - suggerisce una riflessione di sicura attualità sulle ragioni del partire e attraversare deserti e mari, sul senso di sradicamento e smarrimento.

Serendipity Umana

Per il terzo e ultimo appuntamento il 4 settembre alle 18.30 a Casale di questa edizione 2020, Attraverso Festival presenta Telmo Pievani, filosofo di scienze biologiche e, Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Eataly, ne “La Serendipity Umana”, nella suggestiva cornice del cortile del Castello. Si parla della meraviglia dell’imperfezione e dell’errore, di come dagli sbagli possano nascere meraviglie destinate a restare nel tempo. Tema sul quale hanno indagato entrambi i protagonisti dell’incontro: Telmo Pievani è autore di un libro molto interessante che si intitola “L’imperfezione umana” e che racconta come proprio il nostro essere “imperfetti” biologicamente parlando - ci rende speciali e forti. Oscar Farinetti ha scritto un libro, uscito il 10 maggio per Slow Food Editore, che si intitola “Serendipity” e che racconta, insieme a moltissimi compagni di viaggio, come dagli sbagli e dagli errori possano nascere meraviglie destinate a restare nel tempo (dall’insalata russa al Viagra, dalla Nutella al verderame).

Per informazioni info@attraversofestival.it o acquisto biglietti www.mailticket.it.