06 gennaio 2026

06 gennaio 2026 Casale Monferrato

Skeleton In Germania, a un passo dal podio: Valentina Margaglio è quarta a Winterberg In Coppa del Mondo

Podio a Winterberg. Vittoria di Janine Flock. Quarta Valentina Margaglio

di Andrea Mombello

Venerdì 2 gennaio da sogno per i colori azzurri dello skeleton. Valentina Margaglio cresce prepotentemente di giri ed apre il 2026 con un prezioso quarto posto al termine della sfida di Coppa del Mondo di Winterberg.

Quinta a metà gara, la trentaduenne pontesturese ha saputo salire di un ulteriore step nella seconda discesa, mancando l’appuntamento con il podio per soli otto centesimi di secondo.

Ad imporsi è l’austriaca Janine Flock che grazie ad una irresistibile seconda run trasforma il terzo posto provvisorio in un nuovo successo: 2’00’’22 il tempo complessivo che le garantisce un gap di 0’’38 sulla statunitense Mystique Ro – leader dopo la prima discesa – e 0’’61 sulla ceca Anna Fernstädt. Appena alle sue spalle, ecco Margaglio, staccata di soli 0’’69 dalla vetta, vicinissima al podio: per l’atleta delle Fiamme Azzurre si tratta in ogni caso della miglior gara stagionale, segno di uno stato di forma in netto crescendo, pur in condizioni di gara non particolarmente agevoli, con una fitta nevicata e vento che in mattinata hanno portato alla cancellazione della prova maschile, così come della staffetta mista a squadre. La tedesca Jaquelin Pfeifer (+0’’80) e la britannica Freya Tarbit (+1’’00) sono quinta e sesta in una classifica che propone Alessandra Fumagalli al 15esimo posto con un gap di 1’’79. Flock è leader della classifica generale con 1034 punti ed un margine di 16 lunghezze sulla belga Kim Meylemans; terza è Pfeifer a quota 929; Valentina Margaglio risale al 19esimo posto con 478 punti.

La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma venerdì 9 gennaio a St. Moritz, dove sono previste le due sfide individuali seguite dalla gara mista a squadre.

Nella prima manche di Winterberg, che ha chiuso poi le competizioni maschili, il tricerrese Amedeo Bagnis ha tagliato il traguardo con l’undicesimo tempo.