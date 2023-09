Articolo »

15 settembre 2023

15 settembre 2023 Gabiano

Appuntamento Fiera della Nocciola alla Piagera di Gabiano Al Mercato Ortofrutticolo tanti eventi dalle ore 9

di Chiara Cane

È tutto pronto per la XXI Fiera Mercato provinciale della Nocciola Tonda Gentile del Piemonte, in programma domani, sabato 16 settembre, al Mercato Ortofrutticolo della Piagera di Gabiano. Anche quest’anno, l’appuntamento torna ad essere molto atteso dal mondo corilicolo, non solo per la vendita delle nocciole e per l’esposizione dei mezzi agricoli di nuova generazione ma, soprattutto, per determinare il prezzo delle nocciole della nuova campagna 2023. Questo il programma: ore 9 apertura mercato; ore 10,30 inaugurazione da parte del sindaco Domenico Priora e delle autorità; ore 11 “Nocciola in cucina: dal dolce al salato, suggerimenti e aneddoti tra tradizione e innovazione” a cura del Presidente Provinciale Terranostra Coldiretti Alessandria Stefania Grandinetti; ore 11,25 bilancio e considerazioni sull’annata corilicola 2023 a cura del Responsabile Corilicolo Coldiretti Alessandria Alberto Pansecchi; ore 11,40 “L’impegno di Monferrato Frutta per lo sviluppo della corilicoltura a livello provinciale” con intervento del Presidente di Monferrato Frutta Giovanni Brusasca; ore 11,55 conclusioni a cura del Presidente Coldiretti Alessandra Mauro Bianco su “I progetti di filiera per la tutela del Made in Italy; ore 12,10 degustazione nocciole; ore 12,25 premiazione del concorso “Tutto il gusto della nocciola”.

Per tutta la durata della Fiera Mercato saranno esposte macchine agricole per la coltivazione, la raccolta e la lavorazione delle nocciole a cura di Innova 2023.

«Il convegno sarà l’occasione per puntare l’attenzione sull’importanza di consolidare sempre di più i contratti di filiera per tutelare il territorio e il patrimonio agroalimentare Made in Italy e Made in Piemonte – sottolinea il presidente Coldiretti Alessandria, Bianco. - Il continuo miglioramento delle tecniche colturali che i corilicoltori alessandrini stanno ponendo in campo costituisce una garanzia per ottenere risultati soddisfacenti, soprattutto, dal punto di vista qualitativo, auspicando che il prezzo possa valorizzare una qualità ovunque riconosciuta».

«Verranno approfonditi gli argomenti di valenza tecnica ed agronomica che hanno contraddistinto l’annata ancora in corso e la risposta delle piante alle mutate condizioni climatiche e verranno date importanti informazioni sia per quanto riguarda le tecniche colturali come la raccolta, la difesa sanitaria o la potatura e sia per quello che concerne l’aspetto della commercializzazione, con espliciti riferimenti all’apertura dei mercati e alla concorrenza delle nocciole turche e la presenza di insetti ‘alieni’ come la cimice asiatica» aggiunge il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco. «Dal punto di vista tecnico, per quanto riguarda le cimici, il fenomeno è stato contenuto, grazie ai continui monitoraggi su tutto il territorio provinciale e, dove necessario, gli interventi sono stati rapidi e mirati». Appuntamento organizzato dal Comune di Gabiano in collaborazione con Coldiretti Alessandria e col patrocinio di: Regione Piemonte e Unione dei Comuni Valcerrina.