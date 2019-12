Articolo »

12 dicembre 2019

12 dicembre 2019 Moncalvo

“Non lasciateci soli” Muraglione di Moncalvo: il sindaco incontra la ministra De Micheli L'appello di Christian Orecchia

di Alessandro Anselmo

“Non lasciateci soli”. Questo è l’appello che il sindaco di Moncalvo Christian Orecchia ha rivolto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli lunedì 9 dicembre presso la sede della Provincia di Asti. De Micheli, accompagnata dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore ai Trasposti Marco Gabusi, è venuta in Piemonte per incontrare i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo, ascoltare le criticità e far sentire la vicinanza delle istituzioni ai territori.

Dopo la visita ad Alessandria, la ministra ha fatto tappa ad Asti dove ha ascoltato le parole del primo cittadino di Moncalvo: “Viviamo in una zona collinare lontano da corsi d'acqua importanti e quindi il nostro territorio fortunatamente non è stato interessato da alcun tipo di esondazione. Tuttavia, nei giorni successivi alle precipitazioni, hanno iniziato a susseguirsi diverse frane che non hanno interessato solamente la rete stradale. Nel nostro comune tutto ciò si è concretizzato con il crollo dello storico muraglione di epoca medievale alle porte della città. Ci troviamo quindi a fronteggiare una situazione gravosa per la nostra piccola città, letteralmente ‘tagliata a metà’, dopo la chiusura del tratto di strada in seguito al crollo, con una parte della popolazione (molti anziani) impossibilitata a raggiungere il centro cittadino. Fortunatamente il tratto stradale della statale 457, da Casale ad Asti e viceversa, è percorribile ma permangono comunque forti disagi e difficoltà soprattutto per le attività commerciali della zona”.

La situazione di Moncalvo è dunque tra le più critiche del territorio astigiano presentate alla ministra. Basti pensare che degli oltre 8 milioni di euro di danni causati dal maltempo, la spesa per l’intervento di ripristino del muro della città aleramica è stimato intorno al milione. E’ di invece circa 260 mila euro il costo dei lavori di somma urgenza già iniziati nelle settimane scorse da parte del Comune e che saranno coperti da fondi regionali.

