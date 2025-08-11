Articolo »

Attualità

11 agosto 2025

11 agosto 2025 Valenza

Il bilancio ad interim al Sindaco Valenza: Oddone toglie le deleghe a Merlino Oggi è stata protocollata la revoca delle Deleghe all’Assessore Luca Merlino

di Massimo Castellaro

Con una nota stampa il Sindaco di Valenza Oddone ha comunicato di aver proceduto alla revoca delle deleghe assegnate all'Assessore Luca Merlino

Questa la nota:

Nell’ottica di dar seguito al cambio di passo intrapreso mesi fa, si rendono necessarie politiche sul bilancio più pro-attive e azioni concrete a supporto delle attività della giunta e dell’Amministrazione per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo proposti .

Le Deleghe resteranno in capo al Sindaco ad interim che in accordo ed insieme alle segreterie della coalizione del centrodestra (informate nei giorni scorsi) comincerà da domani le consultazioni per individuare i soggetti più idonei per affrontare con un approccio smart a questa nuova fase amministrativa .

La comunicazione della nuova giunta e delle relative deleghe è prevista intorno alla fine del mese di Agosto.

Oltre alle deleghe attuali, è allo studio una nuova delega specifica distretto orafo-Golden Valley

Per dedicare ancora più attenzione al comparto -motore della città di Valenza .

“Ringrazio Luca per il lavoro svolto con dedizione, oggi i tempi prevedono altri approcci e sono fiducioso che la segreteria politica rappresentata da Merlino possa esprimere una proposta per dar seguito alla gestione delle importantissime deleghe, su tutte bilancio, sport e AMV, di cui fino ad oggi è stata responsabile, anche in questo nuovo corso amministrativo“