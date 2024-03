Articolo »

Cultura

22 marzo 2024

22 marzo 2024 Casale Monferrato

Le iniziative di raccolta fondi Verso nuovi lavori in S. Caterina e il successo della visita a Vicoforte Sabato 16 marzo tappa anche a Mondovì

Al Santuario di Vicoforte. I partecipanti alla gita di sabato 16 marzo

di a.mo.

La Fabbrica di Santa Caterina Onlus ha aperto il 2024 con una nuova iniziativa di raccolta fondi: la gita di sabato 16 marzo al Santuario di Vicoforte e a Mondovì, organizzata in collaborazione con il Lions Club Host Casale (presidente Claudio Colli) e Lions Club dei Marchesi di Monferrato (presidente Fabio Fava), direzione tecnica Stranalandia, con la preziosa partnership del Gruppo Stat, grazie all’amministratore delegato Paolo Pia, sempre vicino alle esigenze dell’Associazione.

Un numeroso gruppo di trentasette partecipanti ha accolto con entusiasmo l’iniziativa a favore del restauro della chiesa di Santa Caterina, con l’opportunità di salire sulla cupola ellittica più grande del mondo: l’incasso netto è stato di 1800 euro.

In diciotto hanno scelto il percorso più ardito, con elmetto e imbrago, fino alla base della lanterna, passando dal sottotetto della cupola, mentre la rimanente parte del gruppo ha preferito il percorso meno avventuroso, ma sempre affascinante, fino alla prima balconata posta in corrispondenza della base del tamburo.

Il sole, il clima primaverile e il recente innevamento delle Alpi Cozie dominate dal Monviso hanno contribuito a rendere speciale la gita fuori porta, che è proseguita nel pomeriggio con la visita a Mondovì Piazza e Mondovì Breo, con discesa in funicolare, accompagnati dalla appassionata e competente guida turistica Tata Spada.

La precedente iniziativa, recentemente conclusa, era stata la mostra “Un’asta fotografica per Santa Caterina” allestita nel coro delle Monache e curata da Mariateresa Cerretelli: tredici delle trentadue foto esposte, donate da altrettanti maestri della fotografia italiana, sono state aggiudicate all’asta e l’incasso a favore del restauro ha superato i 4500 euro.

L’ultima campagna di raccolta fondi del 2023 aveva fruttato un incasso netto di più di 2000 euro con la vendita a offerta di centodue Cavagnin di Natale, prodotti per il quarto anno consecutivo in collaborazione con l’Azienda Agricola Coppo Giovanni: un’occasione per contribuire al restauro di Santa Caterina donando eccellenze del territorio a chilometro zero.

La Onlus casalese ha già in definito il nuovo lotto di lavori di restauro all’interno della chiesa a cui verranno destinate le somme finora raccolte e quelle che deriveranno dalle prossime iniziative. La presentazione, assieme all’inaugurazione dei lavori da poco conclusi sui dipinti murali della cupola, è prevista in Santa Caterina venerdì 19 aprile alle ore 17, con programma in via di definizione. L’Assemblea Ordinaria è convocata per mercoledì 10 aprile alle ore 18, presso la Sala Cavalla del Seminario Vescovile, in Piazza Nazari di Calabiana.

L’Associazione ricorda a tutti i Soci di rinnovare l’adesione (40 euro) entro il 31 marzo tramite bonifico, IBAN IT04 Z05034 22600000 0000 11606, con Satispay oppure con carte o contanti presso l’ufficio in via Trevigi 16.