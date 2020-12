Articolo »

10 dicembre 2020 Casale Monferrato

Domenica 13 dicembre Pronti per il mercatino dell'antiquariato se il Monferrato sarà zona gialla «Verranno attuate tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la rassegna in sicurezza»

di r.m.

«Ci sono buone possibilità che domenica 13 dicembre si svolga regolarmente la prevista edizione del Mercatino dell'Antiquariato di Casale Monferrato, tutto dipenderà se il Piemonte, come sembra, diventerà una 'Regione Gialla', consentendo così di avere al mercatino anche ai tanti visitatori fuori dal Comune e persino dalla Lombardia che dovrebbe assumere lo stesso status. La decisione definitiva è attesa per venerdì, ma l'organizzazione di m-ON ha già provveduto a contattare gli espositori per offrire un buona rassegna di antiquariato e dare a tutti la possibilità di fare affari “natalizi” in un anno così difficile».

Una bella notizia che è stata annunciata dagli organizzatori di uno degli eventi di maggior successo in Monferrato: «Ovviamente insieme al Comune di Casale Monferrato, verranno attuate tutte le condizioni necessarie per poter svolgere la rassegna in sicurezza. Soluzione anche facilitate dal fatto che il Mercatino si svolge all'aperto, ma in uno spazio protetto e isolato come quello del Mercato Pavia, dove è quindi possibile verificare il numero degli ingressi ed evitare l'affollamento interno».

«Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno dalle 8.30 alle 17. Ricordiamo che entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da Piazza Castello. Tutti i visitatori avranno ovviamente l'obbligo di indossare sempre correttamente la mascherina e di mettersi i guanti o di sanificare le mani all'ingresso. Non dovranno accalcarsi né in coda all'entrata, né di fronte ai banchi. Il controllo avverrà grazie ai volontari dell'A.I.S.A.: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, e alla Polizia Municipale di Casale. L'ingresso dei visitatori sarà contingentato per non superare la densità massima consentita nello spazio».