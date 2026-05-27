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Manifestazioni

27 maggio 2026

27 maggio 2026 Frassineto Po

Sabato 30 maggio Amalo, il tributo a Renato Zero, a Frassineto Po In piazza Vittorio Veneto dalle 21,15

di Massimo Castellaro

Con un concerto organizzato e patrocinato dal Comune di Frassineto Po, approda sabato 30 maggio, in piazza Vittorio Veneto (inizio previsto per le 21,15) il veliero del progetto Amalo, il tributo a Renato Zero.

Consolidato e apprezzato come uno dei migliori tributi all'artista romano, ha all'attivo (nei primi dieci anni di attività) centinaia di concerti in piazze, locali e teatri di tutto il nord Italia. Il progetto nasce da un’idea di Marco Fasano, in arte “Amalo”, lead vocal e interprete del Renato nazionale, e dall’immensa passione per le sue poesie in musica.

Nato inizialmente come “One Man Show”, si completa successivamente con una band di cinque elementi, tutti musicisti di ottimo livello con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali: Fulvio Tartara (basso), Rino Giacalone (chitarre), Massimo Delmastro (violino), Matt Chiappin (pianoforte, tastiere e tromba), e il frassinetese Nicolas Brocca (batteria). La voce, naturalmente, è quella di Marco Fasano.

“Nello spettacolo – spiegano gli organizzatori - nulla viene lasciato al caso, dalla cura delle esecuzioni musicali, con una sorprendente performance artistica del protagonista, alle scenografie appositamente studiate e dedicate, fino ai fantastici costumi (vere e proprie repliche dei costumi di scena di Renato). Lo spettatore verrà coinvolto emotivamente anche grazie alle proiezioni video, efficaci giochi di luce, voci fuori campo e continui colpi di scena”.

L'allestimento tecnico dello spettacolo è affidato a Dimensione Live, con la regia audio e luci gestita da Gino Brocca e Marcello Zemide. Nello spettacolo, attraverso le più belle canzoni di Renato Zero, “prenderà forma la metafora Mare/Vita, che scandirà ogni tappa di questo viaggio immaginario a bordo del nostro veliero pirata. I numerosi componenti scenici costituiscono un evidente richiamo a questo percorso. Non resta che invitarvi a fare parte di questa esperienza” aggiunge il sindaco Andrea Serrao.