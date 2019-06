Articolo »

25 giugno 2019

25 giugno 2019 Casale Monferrato

Assistenza Il futuro della Casa di Riposo di Casale: incontro tra il sindaco e il Consiglio di Amministrazione Alla presenza dell'assessore Luca Novelli e del presidente Mario Botta

di r.m.

Oggi, martedì 25 giugno, il sindaco Federico Riboldi e l’assessore Luca Novelli hanno incontrato il CdA di Ospitalità Casa di Riposo rappresentato dal presidente Mario Botta, il vice presidente Fabrizio Giampaoli, il consigliere Pier Luigi Pilotti coordinatore dei soci sostenitori, presso la Sala del Consiglio dell’edificio progettato da Bernardo Vittone.

Nel suo saluto iniziale il presidente Botta ha ripercorso le tappe fondamentali della storia dell’ente iniziata con la fondazione della Congregazione di Carità nel 1721, in cui prestigiose personalità di diverso pensiero (il vescovo Radicati voluto dai Gonzaga, il Governatore sabaudo Falletti di Barolo, il gesuita padre Guevarre, gli esponenti dell’antica nobiltà di baldacchino e della nuova aristocrazia funzionariale) in un momento di storico passaggio del territorio monferrino sotto i Savoia, si sono uniti per creare un modello di accoglienza della “Mendicità sbandita” tra i più evoluti nella storia piemontese, dimostrando una capacità di visione e di costruzione al servizio della collettività.

«Oggi l’azienda di servizi alla persona Ospitalità CDR è la prima azienda pubblica in Piemonte, prima per data di fondazione, prima per numero di assistiti (oltre i 300) prima per efficienza amministrativa (nel senso che i conti tornano, sono in attivo nonostante la forte diminuzione dei convenzionamenti e la decisione coraggiosa di non alzare le rette negli ultimi tre anni!)».

Al sindaco è stata donata la riproduzione del frontespizio del primo convocato del 15 gennaio 1721, con l’auspicio di festeggiare gloriosamente tra due anni il trecentesimo di fondazione.

Si è convenuti «sull’imprescindibile rapporto sinergico tra la città e l’azienda, da approfondirsi e delineare in fieri con una serie di incontri regolari e calendarizzati, abbozzando una carrellata di possibili progetti condivisi e condivisibili, in cui inserire ampie collaborazioni con le realtà associative del territorio».

Alla fine della visita, Riboldi e Novelli hanno posto la loro firma sul Libro d’Oro dei Benefattori, iniziato nel 1896, dall’elegante rilegatura in velluto con chiusura con chiave dorata.