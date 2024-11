Articolo »

12 novembre 2024 Casale Monferrato

Da sabato 16 novembre Un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari ospedalieri a Casale Aperte le iscrizioni all'Avo

di r.m.

Sabato 16 novembre alle ore 10,30 prenderà avvio il nuovo corso di formazione per aspiranti volontari dell’associazione A.V.O. Volontari Ospedalieri Casale Monferrato OdV.

A.V.O. opera a Casale da oltre 40 anni nelle corsie dell’ospedale Santo Spirito, e in tempi più recenti anche all’interno della Casa di Riposo cittadina e del Centro Diurno per i declini cognitivi Mnemosine.

Il corso ha la finalità sia di presentare agli aspiranti volontari l’Associazione, che a livello nazionale conta oltre 15.000 volontari articolati in più di 200 realtà locali, i valori e la mission – offrire compagnia, conforto, calore umano e presenza alle persone più fragili, per la malattia, l’età, la solitudine o il declino cognitivo – sia di offrire la prima fondamentale formazione al volontario in tema di relazione di cura, dialogo empatico, servizio in corsia.

Il corso si articolerà in 4 incontri della durata indicativa di un’ora e mezza, il sabato mattina e il martedì sera. Sabato 16 novembre il presidente di AVO Regione Piemonte, Roberto Ruggieri, introdurrà i partecipanti alla scoperta dell’identità e dei valori di A.V.O.; nel secondo incontro, martedì 19 novembre, Erika Gillone, psicologa e psicoterapeuta, illustrerà il tema della relazione di cura verso le persone fragili; sabato 23 novembre la coordinatrice del reparto di Medicina dell’ospedale Santo Spirito, Claudia Gnani offrirà una panoramica sulle strategie di sostegno per i degenti ospedalizzati; l’ultimo incontro teorico avrà come tema i declini cognitivi, con l’intervento delle psicologhe de Il Giardino di Cicci, Elisa Spinoglio e Francesca Pozzo, e alle volontarie di Vitas e Il Giardino di Cicci, Patrizia Carpenedo e Mirella Bertana.

Seguirà un incontro collettivo per condividere riflessioni, focalizzare la motivazione degli aspiranti volontari ed illustrare il prosieguo del percorso con il periodo di tirocinio in affiancamento a tutor esperti della durata di 3 mesi, che potrà essere svolto, a scelta personale, in ospedale, in Casa di Riposo o presso il Centro Diurno Mnemosine.

Tutti gli incontri si terranno nella sala Giumelli della Casa di Riposo di Casale, in piazza Cesare Battisti.

«Il Consiglio direttivo di A.V.O. ringrazia di cuore tutti i relatori, che prestano la propria disponibilità a titolo gratuito, e la Direzione di Ospitalità CDR per la messa a disposizione della sala convegni».

Per informazioni si può contattare la consigliera Paola Burrone al numero 338 9538987, dal lunedì al sabato.