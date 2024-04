Articolo »

Scuola

18 aprile 2024

18 aprile 2024 Casale Monferrato

Concorso Campioni d’Italia! Il Sobrero vince il primo premio nazionale “La tua idea di impresa” e il premio speciale “Fondazione Leonardo” Soddisfazione di Confindustria Alessandria

di Enrico Sozzetti

Dal palcoscenico provinciale a quello nazionale. Dove l’istituto ‘Sobrero’ di Casale ha celebrato una doppia vittoria nel concorso “La tua idea di impresa”. Sono state decisamente di buon auspicio le parole di Manuel Alfonso, presidente del Gruppo Giovani di Confindustria Alessandria: «Saper mettere a frutto quello che si è imparato è fondamentale, non solo in un’impresa ma nella vita di tutti i giorni». Alfonso le ha pronunciate di fronte alle tre classi selezionate per “La tua idea di impresa”, l’iniziativa per gli istituti superiori rivolta a promuovere l’autoimprenditorialità tra i giovani, promossa da Confindustria Alessandria e diventata una competizione nazionale. Ancora una volta i progetti arrivati alla conclusione dell’edizione provinciale sono originali, colgono le emergenze dell’economia e dell’ambiente, sono puntuali. Ma c’è sempre chi ha un passo in più. Al primo posto si sono infatti classificati gli studenti dell’istituto ‘Sobrero’ di Casale Monferrato con il progetto “Microplastic Symphony” realizzato dalle classi 3AC e 4AC Chimici. Lo stesso Alfonso parla di un «progetto solido e completo nelle sue parti. Bella l'idea di iniziare ad abbattere le microplastiche alla fonte e non quando ormai sono disciolte in mare». Il concorso rientra nell’ambito del progetto di orientamento “Il lavoro e la scuola si incontrano” realizzato da Confindustria Alessandria e condiviso con l’Ufficio scolastico territoriale Alessandria - Asti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Lotta alle microplastiche

Obiettivo del progetto “Microplastic Symphony” è ridurre gli effetti delle microplastiche sul pianeta che riversate in mare sono ingerite dai pesci e rientrano nel circuito alimentare umano. La stima è che ogni anno siano circa 2,5 i milioni di tonnellate di microplastiche che finiscono negli oceani. “Microplastic Symphony” si basa su un impianto a ultrasuoni nel quale le microplastiche vengono separate dall’acqua e successivamente ‘digerite’ dai batteri che si nutrono delle molecole polimeriche, evitando così l’inquinamento delle acque.

La gara provinciale ha registrato la partecipazione di sedici progetti presentati da quattro istituti: ‘Levi Montalcini’ di Acqui Terme, ‘Volta’ ed ‘Eco’ di Alessandria, ‘Sobrero’ di Casale Monferrato. Premi e attestati di partecipazione sono stati consegnati anche agli altri progetti più votati a livello provinciale.

La premiazione a Gaeta

Da Alessandria a Gaeta, dove si è svolta la finale nazionale che ha visto il ‘Sobrero’ incassare una doppia vittoria: il primo premio nazionale e il premio speciale “Fondazione Leonardo” conferito al miglior progetto in grado di coniugare scienza, ambiente, sostenibilità e tecnologia, tematiche fondamentali per le generazioni future.

I tutor del progetto sono stati i docenti Rosanna De Grazia e Luca Cavallero, intervenuti alla premiazione nazionale. Comprensibile il tono del commento di Riccardo Rota, dirigente scolastico del ‘Sobrero’. “È una grande emozione, davvero! Due premi così importanti che premiano il lavoro e l’impegno dei miei ragazzi e dei miei docenti, dei quali sono orgoglioso. I riconoscimenti sono la conferma di una strategia educativa e didattica all’avanguardia, che caratterizza l’offerta formativa del nostro Istituto, capace di rispondere alle esigenze formative del nostro tempo e di preparare i ragazzi per le sfide del futuro. Ringrazio Confindustria Alessandria per l’opportunità e per l’attenzione nei confronti del mondo della scuola”.