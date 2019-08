Articolo »

Attualità

15 agosto 2019

15 agosto 2019 Sartirana Lomellina

Vacanze in bicicletta Da Sartirana a Corato (Bari) in sella alla bicicletta Il gruppetto non è nuovo ad imprese di questo tipo: gli scorsi anni, sempre inforcando la bici, hanno raggiunto la Normandia e l’Olanda

di Mattia Rossi

Sono quattro signore di Sartirana Lomellina e sabato sono partite in sella alle loro biciclette. Fin qui nulla di eclatante, non fosse che Giuliana Burrini, Cristina Carbone, Luisa Dallera e Tiziana Micone, con età compresa tra i 55 e i 65 anni, sono dirette nientemeno che a Corato, in provincia di Bari.

Per le quattro donne non sarà una novità: negli anni passati hanno già raggiunto la Normandia e l’Olanda.

La loro “vacanza” di quest’anno, invece, durerà dodici giorni di pedalate: le quattro intrepide cicliste giungeranno in Puglia (Corato è anche il paese della famiglia della Carbone) il prossimo 23 agosto, giorno della festa di San Cataldo.

Le quattro sartiranesi hanno dapprima raggiunto Faenza in treno e da lì è iniziato il loro tour a tappe per un totale di 739 km: Faenza – Miramare 78 km, Miramare – Senigallia 75 km, Senigallia – Civitanova Marche 78 km, Civitanova Marche – Scerne di Pineto 85 km. Scerne di Pineto – Fossacesia 75 km, Fossacesia – Termoli 57 km, Termoli – Capoiale 65 km, Capoiale – Vieste 54 km, Vieste – Mattinata 52 km, Mattinata – Margherita di Savoia 65 km, Margherita di Savoia – Corato 55 km.

Per seguire le imprese delle cicliste sartiranesi basterà collegarsi alla pagina Facebook del loro diario di viaggio “Lomellanda 02”.