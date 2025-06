Articolo »

17 giugno 2025

17 giugno 2025 Casale Monferrato

Dal 23 giugno Risonanza Magnetica mobile di ultima generazione all'ospedale di Casale Resterà operativa fino al completamento dei lavori per quella nuova

di r.m.

È stata posizionata lunedì, all’ospedale Santo Spirito, una risonanza magnetica su mezzo mobile di ultima generazione, dotata di intelligenza artificiale e progettata per garantire un’esperienza diagnostica altamente tecnologica e al contempo umanizzata.

L’apparecchiatura, completamente full optional, consente l’esecuzione di esami di risonanza magnetica in ambito neurologico, addominale, muscolo-scheletrico e in altri distretti clinici, offrendo immagini di elevata qualità e contribuendo a diagnosi accurate.

Un elemento distintivo di questa tecnologia è l’integrazione di sistemi di umanizzazione: durante l’esame, i pazienti possono beneficiare della proiezione di immagini e video rilassanti, pensati per migliorare il comfort.

La risonanza magnetica mobile entrerà ufficialmente in funzione da lunedì 23 giugno e resterà operativa fino al completamento dei lavori propedeutici all’installazione della nuova risonanza magnetica fissa, prevista entro la fine dell’anno.

Durante questo periodo, sarà garantita la piena continuità delle prestazioni diagnostiche per l’utenza interna ed esterna, grazie a un collegamento diretto con l’ospedale per i pazienti ricoverati e a un accesso dedicato per i pazienti esterni.

Il direttore generale dell’Asl di Alessandria, Francesco Marchitelli, ha ribadito come «questa iniziativa rappresenti un importante aggiornamento tecnologico per l’ASL e, in particolare, per il Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, confermando l’impegno dell’Azienda Sanitaria nel garantire prestazioni sanitarie di eccellenza e sempre più orientate al benessere del paziente».

«Annuncio con orgoglio l’arrivo della nuova risonanza magnetica mobile a Casale Monferrato, soprattutto perché, grazie anche al sistema di umanizzazione integrato e alla tecnologia di ultima generazione che la contraddistingue, la renderà un punto di riferimento a livello regionale e non solo. In attesa di avere finalmente la nuova apparecchiatura all’interno del Santo Spirito, proseguiamo nell’impegno di portare la sanità pubblica direttamente sul territorio ai cittadini piemontesi», spiega l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.