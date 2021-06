Articolo »

10 giugno 2021

Giovedì 10 giugno Patto per Valenza e accordo Comune-Bpm In Municipio

Nella foto Tronzano, Oddone e Milanesio

di Massimo Castellaro

Palazzo Pellizzari ha ospitato stasera, giovedì 10 giugno, un incontro promosso dall’Amministrazione Comunale, con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria e Asti, per fare il punto sui primi passi concreti del programma “Patto per Valenza”, tavolo permanente di carattere tecnico politico finalizzato a sostenere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali per il rilancio della città.

Tra gli interventi, quello di Gian Paolo Coscia, presidente della Camera di Commercio, Roberto Molina, presidente di FinPiemonte SpA, Marina Milanesio del banco Bpm, del vice sindaco Luca Rossi che ha illustrato l’accordo stipulato tra il Comune di Valenza e l’istituto di credito «trasformando le buone intenzioni in disposizioni concrete», del consulente di Confindustria Alessandria, Francesco Brignola e di Roberto Re, referente per il Comune di Valenza per l'attuazione del Patto.

servizio su "Il Monferrato" di venerdì 11 giugno