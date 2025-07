Articolo »

Attualità

15 luglio 2025

15 luglio 2025 Casale Monferrato

Sanità «Asl Al risponde al percorso di umanizzazione voluto dalla Regione Piemonte» Installati monitor informativi nei presidi ospedalieri per migliorare l’accoglienza dei pazienti

di r.m.

«La Asl Al risponde alle linee guida della Regione Piemonte sul tema dell’umanizzazione delle cure. Prende così forma un progetto che punta a migliorare in modo tangibile l’esperienza dei pazienti nei luoghi di cura, partendo da ciò che spesso fa la differenza: l’informazione, l’attesa dignitosa, il sentirsi accolti».

Lo fa sapere l'azienda sanitaria che spiega: «Il progetto, ispirato dalle indicazioni regionali contenute nella recente deliberazione sulle nuove linee guida per l’umanizzazione dei Pronto Soccorso e delle strutture sanitarie, è stato realizzato concretamente dall'ASL AL, con l’installazione di monitor informativi nei presidi ospedalieri del territorio: Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure, Tortona e presto anche a Casale Monferrato, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione».

A gestire operativamente il percorso «è stata la Struttura Semplice Aziendale ICT, guidata dall’ing. Roberto Pozzi, che ha curato l’intero iter tecnico: dall’acquisto alla posa, fino alla messa in funzione dei dispositivi. I monitor, posizionati nelle sale d’attesa e nei punti di accesso strategici, offrono ai pazienti aggiornamenti in tempo reale su tempi, percorsi e servizi, migliorando trasparenza, serenità e qualità dell’accoglienza».

Un impegno che ha visto coinvolti in prima linea l’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, promotore a livello politico del piano regionale per l’umanizzazione delle cure. Il direttore generale dell'Asl Al, Francesco Marchitelli, ha guidato il coordinamento aziendale dell’intervento: «Così - ha detto - siamo più vicini alle persone. Continuiamo a costruire ponti tra noi e la comunità. Prezioso è il supporto dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi il quale sta tracciando quel fondamentale nuovo solco su cui far crescere un nuovo modello di approccio alle cure e di benessere della comunità».

Il direttore sanitario, Aristide Tortora, ha espresso soddisfazione: «Un passo concreto - ha detto - verso un percorso che vede la nostra ASL impegnata nella realizzazione di molte iniziative virtuose che la Regione ci indica e che condividiamo in pieno».

«Il direttore dei Presidi Ospedalieri, Simone Lazzaro Porretto, ha seguito l’integrazione concreta del progetto nei rispettivi ospedali. Con questo intervento, che si è avvalso del supporto dell’ing. Giorgio Serratto dell’Ufficio Tecnico, l'ASL dà concreto avvio a un nuovo modello di ospedale: non solo luogo di cura, ma anche di accoglienza e rispetto».

Non è mancato l’intervento dell’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi: «Ringrazio l’Asl Al e tutte le Aziende sanitarie che stanno attuando le indicazioni della Regione sull’umanizzazione delle strutture ospedaliere: è uno sforzo importante per migliorare l’accoglienza dei pazienti e rendere più dignitosi gli spazi ospedalieri, un elemento che per noi è importante quanto l’abilità clinica dei nostri professionisti e l’ammodernamento tecnologico delle apparecchiature presenti».