14 aprile 2024

14 aprile 2024 Casale Monferrato

Anniversario Il progetto “2024 Martinotti 100 anni di Spumante” Tante le iniziative in programma

di r.m.

Il progetto “2024 Martinotti 100 anni di Spumante” sarà presentato a cura della Regione Piemonte al Vinitaly di Verona lunedì 15 aprile ma anche, su proposta del parlamentare monferrino Enzo Amich, a Roma a Montecitorio il prossimo 6 maggio.

Intanto fervono i preparativi per il convegno di venerdì 10 maggio all’Accademia Filarmonica. Preceduto dalla piece teatrale “Intervista impossibile a Federico Martinotti” di cui abbiamo parlato sull’edizione di martedì scorso de “Il Monferrato”, l’incontro vedrà una serie di interventi di Andrea Desana, Giulio Somma, Donato Lanati, Stefano Ricagno, Luca Giavi, Diego Tomasi, Luciano Bulgarelli, Antonella Bosso.

Un convegno, ideato e promosso dal Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc, di livello nazionale «organizzato come Anteprima di Golosaria, moderato dal patron Paolo Massobrio a cui parteciperanno, i rappresentanti di tutti i Consorzi di Tutela dei Vini Spumanti Doc italiani di qualità come l’Asti Spumante, il Prosecco Doc e Docg di Valdobbiadene e del Lambrusco mantovano. Sarà della partita anche Giulio Somma, direttore del Corriere Vinicolo, il più importante giornale italiano della settore vinicolo», spiega Andrea Desana, presidente del Comitato Casale Monferrato Capitale della Doc , che proporrà «l’impegno comune a livello nazionale ed internazionale di inserire in etichetta la dizione “Metodo Martinotti “ o, meglio ancora, “Metodo Italiano Martinotti”».

Desana proporrà infine anche la costituzione «di uno specifico Istituto o Fondazione Nazionale degli Spumanti di Qualità Italiani Metodo Martinotti per potenziare la promozione degli spumanti prodotti con questo Metodo tenendo conto che ogni anno vengono cosi’ prodotte oltre un miliardo di bottiglie».

E sul progetto “2024 Martinotti 100 anni di Spumante” si sta muovendo anche il Comune di Villanova Monferrato, il paese del grande enologo: tra le iniziative un nuovo libro su Martinotti (edito da Villaviva Società Culturale), l’intitolazione di un piazzale, un concerto di musica classica dedicato al vino, uno spettacolo, una serata divulgativa di degustazione.