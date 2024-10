Articolo »

Bilancio Valenza: oro, luce, meraviglia tra innovazione, creatività, esperienze Tanti eventi, laboratori, mostre, conferenze

di r.m.

Si è conclusa giovedì 17 ottobre l’iniziativa “Valenza: oro, luce, meraviglia”, l’evento dedicato agli studenti e al territorio organizzato dal Comune di Valenza in collaborazione con la Fondazione Mani Intelligenti.

La città di Valenza è stata animata nei tre giorni da tanti eventi, laboratori, mostre, conferenze e le iniziative di challenge based learning, Debate e Hackathon, che hanno visto gli studenti delle scuole del territorio impegnate su progetti e temi dall’alto valore creativo e dell’elaborazione del pensiero.

Grande è la soddisfazione del sindaco, Maurizio Oddone, e dell’assessore Zaio che commentano così: «Valenza: oro, luce, meraviglia è un evento che ci rende orgogliosi per i risultati raggiunti ma soprattutto felici. Sì, felici perché in questa tre giorni i protagonisti sono stati i ragazzi, i giovani studenti che ci hanno mostrato tutte le loro capacità, i loro multiformi talenti e la "meraviglia" che custodiscono in loro. Vederli confrontarsi sul piano creativo, del pensiero e delle idee è stata un'esperienza arricchente anche per noi adulti. Ringraziamo nuovamente i dirigenti scolastici e i docenti tutti che hanno collaborato con tanta passione e competenza al progetto».

All’iniziativa hanno aderito le scuole di Valenza IIS “Benvenuto Cellini”, IC “Paolo e Rita Borsellino”, Direzione Didattica Valenza, FOR.AL “Vincenzo Melchiorre”, ITS GEM e UNITRE Valenza. Inoltre alle attività di challenge based learning hanno partecipato gli studenti provenienti da Alessandria (IIS “U. Eco”, Liceo Scientifico “G. Galilei” e ITIS “A. Volta”), da Casale Monferrato (IIS “C. Balbo” e Istituto “A. Sobrero”), da Tortona (Liceo “G. Peano”), da Biella (IIS “E. Bona”), da Torino (Istituto LCSV “V. Gioberti” e Liceo Statale “Regina Margherita”), infine, da Genova (Istituto “Vittorio Emanuele II Ruffini”).

L’evento è stato realizzato grazie al contributo delle Fondazioni SLALA e Mani Intelligenti e ha ottenuto il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.