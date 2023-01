Articolo »

09 gennaio 2023

09 gennaio 2023 Casale Monferrato

Solidarietà Oltre 2.700 euro i fondi raccolti ricordando Giampiero Farotto I soldi andranno alle attività di ricerca del Dairi di Casale Monferrato

di r.m.

«Sono oltre 2.700 gli euro raccolti in due mesi in ricordo di Giampiero Farotto, mancato lo scorso giugno lasciando incredula la sua città, Casale Monferrato. Impegnato da molti anni in politica, è stato Assessore comunale all’Urbanistica e Patrimonio e dal 2019 era consigliere comunale della città casalese, oltre ad essere un appassionato di moto, ricoprendo la carica di vice-presidente del Vespa Club Monferrato».

Lo fanno sapere dalla Fondazione Solidal che spiega: «A inizio novembre la famiglia ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la ricerca del Dairi, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione diretto da Antonio Maconi che ha una delle sue sedi proprio all’ospedale di Casale Monferrato».

«La generosità di quanti hanno conosciuto mio padre ci ha commosso – ha sottolineato la figlia Marianna –: in questi primi due mesi di raccolta fondi si sono mobilitati amici, conoscenti e semplici cittadini, oltre ad associazioni e società sportive, arrivando a ben 2.725 euro. Un ottimo risultato, che andrà ad aiutare la ricerca, sempre più importante per il nostro territorio».

Tra le iniziative a sostegno della campagna ci sono anche state la partita di campionato tra Junior Calcio Pontestura e Castellazzo del 13 novembre e la presentazione dei corsi della Step Out del 23 dicembre. Eventi che hanno anche permesso di far conoscere le attività di Solidal per la Ricerca e del Dairi nell’ambito della ricerca e diffondere la cultura del dono.

Chi volesse ancora aderire alla campagna lanciata dalla moglie Patrizia e dalla figlia Marianna può collegarsi alla pagina www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-ricerca-ricordando-giampiero-farotto e seguire le istruzioni. Altrimenti è possibile fare un bonifico diretto - indicando nella causale il ricordo a Giampiero Farotto – utilizzando l’Iban IT52 S 05034 10408 000000005537.