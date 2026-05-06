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Attualità

06 maggio 2026

06 maggio 2026 Casale Monferrato

Iniziativa La nuova "Stanza delle Coccole" all'ospedale Santo Spirito Grazie alla donazione dell’associazione "La mano di Stella"

di r.m.

Martedì 5 maggio in occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche, l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato ha celebrato la vicinanza alle neomamme con l'inaugurazione della nuova "Stanza delle Coccole". Un’iniziativa promossa dal reparto di Ostetricia e Ginecologia che mira a supportare le puerpere e a promuovere il benessere materno-infantile all'interno della struttura.

La donazione dell’associazione "La mano di Stella" ha permesso di sostenere gli interventi di ristrutturazione, tinteggiatura e la fornitura del mobilio di questo nuovo spazio e del Baby Pit Stop. La Stanza delle Coccole è progettata per offrire un ambiente protetto, confortevole e riservato, il locale nasce per garantire momenti di tranquillità e intimità in una fase delicata del percorso post-partum.

«L’iniziativa possiede un altissimo valore assistenziale, simbolico e sociale. Non si tratta solamente di un'area dedicata all'allattamento e alla cura del neonato, ma di un contesto in grado di unire l'assistenza clinica al supporto emotivo e relazionale, aiutando le donne a vivere i primi momenti della maternità con maggiore serenità e a facilitare lo scambio di consigli ed esperienze».

In questo spazio «le neomamme possono accogliere anche i fratellini e le sorelline più grandi, offrendo loro la possibilità di conoscere il nuovo arrivato in un contesto più familiare e meno medicalizzato rispetto alla stanza di degenza. Il Baby Pit Stop, invece, è uno spazio protetto e sempre a disposizione delle mamme che accedono al Presidio Ospedaliero con bambini piccoli e che necessitano di un ambiente accogliente e confortevole per il cambio del pannolino e per l’allattamento».

«Questa inaugurazione rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di umanizzazione delle cure», dichiara Francesco Marchitelli, direttore generale Asl Al. «Offrire alle famiglie uno spazio in cui sentirsi accolti e supportati nel delicato momento dell’allattamento significa mettere la persona al centro, garantendo un'assistenza che guarda sia alla salute che al benessere emotivo».

«La Stanza delle Coccole è molto più di un luogo fisico – sottolinea Luigi Rossi, direttore sanitario Asl Al - è un’iniziativa che coniuga il valore assistenziale a quello sociale e simbolico, creando un ambiente che favorisce la relazione madre-bambino e l’ascolto reciproco, elementi essenziali per il sostegno alla genitorialità».

«La Regione Piemonte è costantemente al fianco delle famiglie in un momento speciale come la maternità - afferma Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità del Piemonte - Iniziative come questa, nate dalla sinergia virtuosa con il terzo settore, dimostrano l'importanza di fare rete sul territorio per promuovere il benessere della comunità e offrire servizi sempre più accoglienti e a misura di paziente».

All’evento hanno partecipato il vicesindaco del Comune di Casale Monferrato, Luca Novelli e l’assessore del Comune, Annalisa Rizzo, il direttore del Dipartimento Strutturale Medico, Federico Nardi e il referente S.C. Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero – DSPO di Casale Monferrato, Andrea Calvani.

Un ringraziamento speciale «va all’Associazione La Mano di Stella, alla sua presidente, Cyndi Barrot e al cuore pulsante del reparto: le ostetriche e tutto il personale sanitario. La loro professionalità, unita a una profonda sensibilità umana, accompagna ogni giorno le donne nel viaggio della nascita. È grazie alla loro dedizione e alla capacità di ascolto se strutture come la "Stanza delle Coccole" diventano spazi vivi, dove l'assistenza tecnica si trasforma in accoglienza e cura attenta ai bisogni più profondi di mamme e neonati».