18 aprile 2025

18 aprile 2025 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale Nell'anticipo pasquale la Novipiù gioca a Ragusa contro la Virtus Venerdì 18 aprile (ore 20,30), a due giornate dal termine della prima fase di campionato, i rossoblu incrociano in trasferta la penultima in classifica

"Kuba" Wojciechowski e Simone Vecerina

di Paolo Zavattaro

Anticipo pasquale di campionato per la Novipiù Monferrato Basket che venerdì 18 aprile (ore 20,30) scenderà in campo al “PalaPadua” di Ragusa per affrontare la Virtus nel penultimo impegno della fase di qualificazione. I siciliani sono penultimi in classifica con due soli punti di vantaggio sul fanalino di coda Saronno, che in contemporanea sarà impegnato a Imola contro l’Andrea Costa. Sarà quindi una partita complicata quella che attende i rossoblu monferrini, perché i siciliani faranno di tutto per evitare di farsi risucchiare all’ultimo posto cercando poi di giocarsi le chance di salvezza nei successivi play-out.

La Novipiù arriva a questa sfida dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Vicenza che ha interrotto la striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Martinoni e compagni, pur dovendo far fronte alla forzata assenza di “Kuba” Wojciechowski e agli acciacchi fisici con i quali convivono diversi giocatori, cercheranno comunque di fare del loro meglio per concludere la prima fase nella miglior posizione di classifica possibile in vista dei successivi play-in che assegneranno gli ultimi due posti per la griglia play-off.

Si è fermato Wojciechowski

Il centro polacco, che contro Vicenza è rimasto a lungo fuori nel secondo tempo, ha stretto i denti per buona parte della stagione per un fastidioso problema che nelle ultime settimane si è riacutizzato impedendogli di allenarsi con continuità e di giocare al meglio in partita. Il giocatore in settimana si è fermato e nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento in artroscopia cui seguirà un periodo di recupero al momento non quantificabile, ma non certo di breve durata.

Si accorciano ulterormente, quindi, le rotazioni dei rossoblu che da diverse settimane devono far fronte anche all’assenza di Marco Rupil. Nel finale di stagione avrà quindi più spazio sotto canestro Mamoudou Dia, che bene ha fatto ogni volta che coach Fabio Corbani gli ha concesso minuti in campo e fiducia.

La Virtus darà battaglia

La Virtus Ragusa, guidata dai tecnici Valerio e Di Gregorio, è in striscia negativa da quattro gare, ma in precedenza era riuscita a collezionare tre vittorie consecutive che avevano dato un po’ di slancio alla sua classifica. Rispetto alla partita di andata a Casale, vinta 76-61 dalla Novipiù, il roster è rimasto pressoché invariato. La regia è affidata al playmaker sloveno Zan Kosic, mentre nello spot di guardia si alternano Ugo Simon e l’estone di formazione italiana Hugo Erkmaa. La produzione offensiva dei ragusani è affidata al trio formato da Niccolò Bertocco (17.9 punti di media a partita), Davide Vavoli (10.6) e Mirko Gloria (11.4). Nelle rotazioni è importante sotto canestro anche la fisicità di Adamu Abba; chiudono il roster i classe 2000 Giorgio Calvi (ala) e Giovanni Iannelli (play-maker).

La partita di Ragusa, arbitrata da Riggio di Siderno (RC) e Migliaccio di Catanzaro, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social di Monferrato Basket.



Dopo la lunga trasferta in Sicilia, i rossoblu concluderanno la fase di qualificazione domenica 27 aprile in casa (ore 18) contro i Blacks Faenza, che attualmente li precedono in classifica di due punti. L’obiettivo dei casalesi nelle prossime due gare è quello di cercare di piazzarsi al settimo o all’ottavo posto finale, che consentirebbero di accedere direttamente al secondo turno di play-in (saltando il primo), avendo il fattore campo a favore.