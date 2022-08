Articolo »

Associazione Echorama I vincitori del concorso letterario "Voci di Notte" di Villamiroglio Era la bellezza il tema scelto per questa edizione

di Chiara Cane

Decretati, sabato 28 agosto a Villamiroglio, i vincitori dell’8° Concorso Letterario per opere inedite e del 2° Video Contest “Voci di Notte”, entrambi, indetti dall’Associazione Echorama e dedicati al tema “Bellezza”. Vincitrici del Concorso Letterario: "Miele d’acciaio" di Erika Morgagni di Forlì (Sezione Poesia) e "Si sentiva bella" di Morena Festi di San Matteo Decima in provincia di Bologna (Sezione Racconti). Per la Sezione GiovaniFuturo, premiato il racconto “La bellezza è amore…” di Antonietta Onda di Scafati (SA). Secondi classificati per la Sezione Poesie: ex-aequo tra “La Bellezza" di Stefania Raschillà di Genova, "La bellezza della natura" di Ornella Olfi di Montichiari (BS) e "L’essenza" di Miriam Treglia di Mirandola (MO); mentre per la Sezione Racconti: “Il respiro buono del mondo" di Emilia Mazzocchi di Melzo (MI), seguita da "La bellissima Carla Bonetti" di Cristina Giuntini di Firenze.

Segnalate, inoltre, le Poesie: "Notte" di Alessandra Maria Coroama di Tavagnasco (TO), "L’albero" di Nicola Polcaro di Montecorvino Rovella (SA), "La nostra Libertà" di Laura Vargiu di Siliqua (CA) e "Terra nuda" di Alberto Vacchi di Milano; oltre ai “Racconti: "La parallela" di Gianmarco Papi di Fregene (RM), "L’inviata" di Andrea Pozzali di Brescia, "Duna e la bellezza degli amici a quattro zampe” di Daniela Biancotto di Borgo San Dalmazzo (CN) e "Catene" di Fabrizio Mineo di Roma. Vincitore del Video Contest: “Bellezza, l’arte dell’età” di _guroga di El Hattilio (Venezuela), seguito, a pari merito, da “Timeland” di Gianluca Capozzi di Aiello del Sabato (AV) e “L’essere è bellezza” del collettivo Utensilia APS Casale Monferrato (AL); al terzo posto, la video-poesia “Amenità” di Lolita Rinforzi di Assisi (PG). Menzione Speciale GiovaniFuturo al video “La magia di un piccolo funghetto” della giovanissima (11 anni) Lana Peruzzi di Badia di Polesine (RO). Tutti i video sono visibili online sul canale YouTube di Echorama. Durante la serata è stata anche presentata l’antologia “Voci di Notte - Bellezza”, che contiene le 100 migliori opere tra quelle partecipanti al concorso, le oltre 260 cartoline del progetto di Mail Art provenienti da 38 Paesi e i QR code per la visione dei video premiati.