03 ottobre 2024

A Novara L'esperienza amministrativa di Conzano all'incontro Anci Piemonte Con Emanuele Demaria e Alessandra Rubatto

di r.m.

Al Broletto di Novara, assemblea congressuale di Anci Piemonte per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo regionale, organo di vertice composto da 45 membri eletti tra i rappresentanti dei Comuni dell’intera regione.

L’evento è fissato per venerdì 4 ottobre, mentre oggi, giovedì 3, si è svolto l’incontro “La gestione delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi per adeguarsi alle innovazioni normative e i cambiamenti ad esso correlati, con azioni su scala sovracomunale”. Tra i partecipanti Emanuele Demaria, sindaco di Conzano e Alessandra Rubatto responsabile Ufficio tecnico Comune di Conzano.

Come spiega il presidente di Anci Piemonte, Andrea Corsaro, «in questi anni, i Comuni hanno perso importanti risorse umane a causa delle ristrettezze economiche e finanziarie che hanno limitato la capacità d’azione della pubblica amministrazione. In futuro, dovremo cambiare il modo di lavorare e l’intelligenza artificiale potrà darci certamente una grande mano. L’assemblea sarà un’occasione di spunto e di riflessione per tutti i Comuni piemontesi».

«Il tema dell’efficientamento della macchina amministrativa attraverso l’uso delle nuove tecnologie - aggiunge il sindaco di Novara e responsabile Finanza locale di Anci nazionale, Alessandro Canelli - è fondamentale se vogliamo affrontare in modo risolutivo il problema della carenza di risorse umane nella pubblica amministrazione. C’è poi il problema della tenuta dei conti pubblici, che investe tutti i Comuni e mette in ginocchio soprattutto quelli più piccoli».

Venerdì dunque ci sarà l’elezione del nuovo presidente di Anci Piemonte. Contestualmente è convocata l’Assemblea Precongressuale Regionale per l’elezione dei delegati alla XX Assemblea Congressuale di Anci nazionale e dei componenti piemontesi in seno al Consiglio nazionale dell’Anci.