Economia

25 giugno 2021

25 giugno 2021 Cella Monte

Iniziativa A Cella Monte i giovani incontrano le aziende Speed date organizzato dal Consorzio turistico GranMonferrato

A Cella Monte, alle Cantine Cinque Quinti, un'occasione per i giovani per trovare la via giusta nel mondo del lavoro

di r.m.

È uno speed date in piena regola, quello organizzato dal Consorzio turistico GranMonferrato in collaborazione con l’Associazione no-profit Aregai-Terre di Benessere di Torino, da anni molto attiva nel Monferrato. L’iniziativa si terrà sabato 26 giugno dalle ore 10 alle 13 alle Cantine Cinque Quinti di Cella Monte e si rivolge ai giovani delle superiori ed agli universitari, che potranno incontrare e raccontarsi ad alcune delle aziende vitivinicole ed agrituristiche del nostro Monferrato. Avranno così modo di conoscersi reciprocamente, aprendo opportunità future di possibili collaborazioni.

Il Consorzio GranMonferrato ha realizzato che «il territorio può essere la base per aiutare giovani e imprese a trovare nuove soluzioni e individuare un sistema per raggiungere obiettivi condivisi di sviluppo turistico inclusivo e sostenibile ambientale, economico e sociale, di cui tutti abbiamo bisogno, con ritorni di investimento per il benessere della comunità. Consapevoli che i temi ed il linguaggio della sostenibilità permeano la missione del Consorzio GranMonferrato e che essi sono al centro dello sviluppo territoriale turistico italiano, grazie all’Associazione Aregai si potrà apprendere un metodo - denominato LICET - per comunicare e presentarsi utilizzando l’idioma della sostenibilità».

I partecipanti «torneranno a casa con un “metodo” per raccontarsi, valido sia per giovani che per aziende, impegnati a interagire in maniera nuova ed attenta alle sfide del futuro, in cui la cura del Pianeta, la cura del bene comune e l’economia della qualità di vita saranno al centro di ogni azione. E poi...extra bonus per i giovani: portate i vostri CV...vi attende un’esperta di Risorse Umane che vi aiuterà a perfezionarlo e fornirà indicazioni utili per le sue integrazioni future».

Il legame «con il territorio, l’innovazione, la creatività e la competitività, così come l’Ecosostenibilita e la Tutela della persona - di cui LICET è acronimo -sintetizzano la vocazione di sviluppo territoriale di GranMonferrato ‘benessere senza confini’’ e che vuole partire proprio coinvolgendo le nuove generazioni».