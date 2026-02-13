Articolo »

Attualità

13 febbraio 2026

13 febbraio 2026 Casale Monferrato

Sanità Prevenzione Serena: aumentano gli esami effettuati I dati 2025 del programma di screening gratuiti per tumori

di r.m.

La prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano i primi e più efficaci strumenti per contrastare i tumori. Prevenzione Serena, il programma di screening oncologico della Regione Piemonte, continua a confermarsi un modello di eccellenza per la tutela della salute pubblica, offrendo percorsi gratuiti, sicuri e basati su solide evidenze scientifiche per la prevenzione e l’individuazione precoce dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Il programma è articolato in sei programmi locali che coprono l’intero territorio regionale, coordinati a livello centrale dal Centro di riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte (CPO), presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Il CPO garantisce omogeneità organizzativa, qualità dei percorsi e monitoraggio costante dei risultati, in coerenza con il Piano Regionale della Prevenzione.

I numeri del 2025: più inviti, più esami

Gli inviti inviati nel 2025 sono stati complessivamente 1.343.000 rispetto a 1.292.000 del 2024. Dati però non confrontabili direttamente, perché la numerosità delle classi di età dei cittadini invitati è diverso ogni anno e, soprattutto, il protocollo per la cervice uterina e il colon retto si è modificato.

Per quanto riguarda, invece, il numero di esami eseguiti nel 2025 (tenendo conto delle differenze di numerosità indicate) sono stati:

Screening mammografico:

I livello: 262.800 esami (258.000 nel 2024)

II livello: 13.900 approfondimenti (13.800 nel 2024)

Screening cervico-vaginale:

I livello: 138.300 esami (165.000 nel 2024)

II livello: 21.100 colposcopie (21.700 del 2024)

Screening colon-retto:

I livello: 225.800 test di ricerca del sangue occulto (173.000 nel 2024)

II livello: 13.700 colonscopie (12.900 nel 2024)

Un programma di qualità, equo e in continua evoluzione

Prevenzione Serena non è solo un servizio di screening, ma un contesto di ricerca e innovazione: al suo interno vengono sperimentate nuove tecnologie e strategie organizzative per migliorare l’efficacia dei percorsi e ridurre le disuguaglianze di accesso.

Accanto agli screening consolidati, la Regione Piemonte è impegnata anche nello sviluppo di progetti pilota per la diagnosi precoce di nuovi tumori, come quello polmonare e prostatico, e nella sperimentazione di modelli di screening personalizzato, basati non solo sull’età ma anche su fattori di rischio individuali.

Le sfide future

Nonostante i risultati positivi e i volumi elevati di attività, l’obiettivo regionale è continuare a rafforzare l’informazione, la prossimità dei servizi e l’omogeneità dell’offerta, affinché sempre più cittadini possano beneficiare di un diritto fondamentale: la prevenzione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Piemonte o rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale; mentre per prenotare o spostare l’esame è attivo il numero verde 800 001 141. Con identità digitale, è possibile gestire l’appuntamento anche tramite l’area Prevenzione Serena sul portale TUSalutePiemonte.