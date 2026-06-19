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Cultura

19 giugno 2026

19 giugno 2026 Villadeati

VilladeArti Villadeati: in San Remigio Sara D’Amario cittadina onoraria Sabato 20 giugno alle ore 19

Sara D'Amario. Attrice

di Chiara Cane

Conferimento della cittadinanza onoraria all’attrice cinematografica, televisiva e teatrale Sara D’Amario domani, sabato 20 giugno alle ore 19, nell’ex chiesa di San Remigio a Villadeati, a cura del sindaco Angelo Ferro.

Queste, le motivazioni: “ammirazione e gratitudine per il profondo legame e l’attaccamento dimostrati verso la comunità di Villadeati, uniti all’importante contributo per la nascita e lo sviluppo della rassegna culturale VilladeArti”.

Con ben 5 tappe artistiche all’attivo, si può quasi dire che, a Villadeati, la D’Amario sia “di casa”.

Nel 2021 fu madrina della rassegna BenefiCinema (pro ricerca sulla FOP) durante la proiezione “La Banda dei Babbi Natale” che la vide nel cast di Aldo, Giovanni e Giacomo; nel 2022 andò in scena con lo spettacolo teatrale “XXn Sfumature di Donne di Scienza”; nel 2022 tornò in occasione dell’anniversario dell’Eccidio del 9 ottobre 1944; nel 2023 fu la volta di Green Minds di François-Xavier Frantw, e, ancora, nel 2025, “rincasò” con “Borgatta’s Factory”, letture della narrazione dei fatti accaduti il 9 ottobre 1944, con sottofondo musicale di Luigi Antinucci.

Diplomata alla Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino e laureata in Lettere Moderne con specializzazione in Drammaturgia, la D’Amario ha partecipato alle soap opera “Vivere” e “Centovetrine”; sul grande schermo ha recitato nei film “Colpo d’occhio”, “Caos calmo” e “Il cosmo sul comò”.

E’ autrice del romanzo “Nitro” e dal 2023 è direttrice artistica del Polo Istituto delle Rosine di Torino.

In serata, concerto del collettivo musicale Pikete, proposta hip-hop e urban, che coinvolge giovani artisti, rapper e producer.