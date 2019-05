Articolo »

Speciale Elezioni Amministrative 2019

27 maggio 2019

27 maggio 2019 Casale Monferrato

Elezioni regionali: Cirio ha vinto, a Casale il centrodestra bissa il risultato delle europee Medaglia di bronzo per Giorgio Bertola del Movimento 5 stelle che ha chiuso in città sotto al 10%

di Mattia Rossi

Si profila una vittoria per Alberto Cirio alla guida della Regione Piemonte: mancano ancora 1500 sezioni, ma il trend sembra essere favorevole all’eurodeputato di Forza Italia.

Sicuramente, il candidato del centrodestra unito (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Sì Tav), ha stravinto a Casale: si sta ultimando, infatti, lo scrutinio delle 43 sezioni cittadine e Cirio con oltre il 60% dei voti ha eclissato il candidato del centrosinistra Sergio Chiamparino (PD, +Europa, Italia in comune, Moderati per Chiamparino, Sì Demos, Liberi e Uguali, Chiamparino per il Piemonte del Sì) che si ferma sotto al 29%: sempre per parlare in termini di teste, siamo di fronte a circa 10.200 voti contro 4.800.

Medaglia di bronzo per Giorgio Bertola del Movimento 5 stelle che ha chiuso in città sotto al 10% con meno di 1.700 voti, mentre Valter Boero, candidato per il Popolo della Famiglia, ha sorpassato di poco lo 0,50% con nemmeno un centinaio di voti.