12 gennaio 2024 Cerrina

Anti Incendi Boschivi Il rinnovo delle cariche sociali all'Aib Valcerrina Un saldo positivo dell'attività svolta nell'ultimo anno

All'AIB elezioni per il rinnovo delle cariche sociali

di Massimo Iaretti

L’inizio del 2024 per Aib Valcerrina Aldo Visca è tempo oltre che di elezioni per il rinnovo delle cariche anche di bilanci dell’anno appena trascorso. Il 2023 chiude con un saldo positivo sotto l’aspetto dei volontari che hanno registrato un significatio incremento passando dai 19 di inizio anno ai 27 del 31 dicembre, con la crescita di 8 unità.

Complessivamente operano nella sezione Anti incendi boschivi valcerrinese 18 uomini e 9 donne che hanno operato per un totale di 3744 ore nell’arco dei 12 mesi, percorrendo 11291 chilometri con i 4 mezzi in dotazione alla sezione ed effettuando 172 interventi tra riunioni, emergenze, esercitazioni, rappresentanze e, soprattutto, spegnimento incendi.

A proposito di questi ultimi l’azione di spegnimento è stata attuata a Frassineto Po, Rosignano, Montalero di Cerrina e Brignano Frascata, mentre i volontari sono intervenuti per emergenza dovuta al vento forte che aveva colpito il Monferrato con conseguente necessità di taglio di piante, nel territorio dei comuni di Gabiano, Cerrina, Ponzano Monferrato e Serralunga di Crea.

Fuori zona due volontari hanno preso parte alla missione incendi in Sicilia a Sant’Agata di Militello e, sempre due volontari, sono stati operativi in occasione della recente situazione di emergenza che si è verificata in Toscana, in particolare a Montemurlo, ovviamente inquadrati in interventi di soccorso a più ampio raggio. L’annata, dunque, non è stata di riposo in quanto gli impegni di varia natura si sono susseguiti con una certa intensità nell’arco di tutti i dodici mesi.

Aib Valcerrina Aldo Visca, adesso dovrà anche affrontare la trafila delle riunioni per il rinnovo delle cariche sociali come previsto dallo statuto del corpo. Per domenica 14 gennaio, pertanto, è stata fissata la costituzione del seggio per consentire l’elezione del caposquadra (carica che attualmente è occupata da Gianfranco Balocco, figura storica di volontario dell’associazione), dei tre vice caposquadra e del segretario. Il 28 febbraio, invece, si procedere alle elezioni dell’Area di base contraddistinta dalla sigla AL 961 come comprende le sezioni di Valcerrina e di Coniolo. In quella sede verranno designati il comandante, il vice comandante e il segretario, secondo passaggio operativo verso la designazione degli organi provinciali e regionali.