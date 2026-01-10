Articolo »

10 gennaio 2026

10 gennaio 2026 Casale Monferrato

Basket Serie B Nazionale La Novipiù torna al "PalaEnergica" per lo scontro-salvezza con Piazza Armerina Domenica alle ore 17 (orario d'inizio anticipato per agevolare il rientro in Sicilia della squadra ospite), i rossoblu cercano punti preziosi contro la Siaz

Un'azione di una partita casalinga della Novipiù (foto Mattia Froio)

di Paolo Zavattaro

Dopo due gare consecutive lontano da casa, con un bilancio di una vittoria (a Piacenza contro l’UCC Assigeco) e una sconfitta (a Treviglio), la Novipiù Monferrato Basket domenica 11 gennaio ritorna al “PalaEnergica Paolo Ferraris" per affrontare la seconda partita del girone di ritorno. Avversaria la Siaz Piazza Armerina, che all’andata si è imposta per 93-85; per agevolare il rientro in Sicilia della squadra ospite, l’inizio dell’incontro è anticipato alle ore 17. La biglietteria sarà aperta domenica mattina dalle 10,30 alle 12,30. Con la vittoria ottenuta contro l’Assigeco, la Novipiù è risalita al terzultimo posto appaiata alla Bakery Piacenza, ma avvantaggiata nello scontro diretto; l’obiettivo dei rossoblu nel girone di ritorno è quello di proseguire nella crescita individuale e di squadra cercando, al tempo stesso, di ottenere qualche altra vittoria che consenta di allontanarsi dalla posizioni più scomode. Oltre, naturalmente, a vincere anche gli scontri diretti contro il fanalino di coda Fidenza (l’8 febbraio in trasferta) e con la Bakery (il 4 marzo in casa).Nelle ultime due partite disputate i rossoblu hanno evidenziato significativi progressi, vincendo una gara senza sbavature sul non facile campo dell’Assigeco e poi tenendo testa, domenica scorsa, alla forte TAV Treviglio Brianza nei primi tre quarti del match, cedendo nell’ultimo quando gli orobici hanno piazzato l’affondo decisivo. Due partite giocate con coraggio e personalità contro avversarie dai roster più esperti e “profondi”, mettendo sul parquet quei miglioramenti evidenziati negli allenamenti settimanali.

l calendario riserva ora alla Novipiù un doppio confronto con squadre sulla carta alla portata, che hanno la valenza di veri e propri scontri-salvezza. Il primo contro Piazza Armerina, poi la trasferta del 18 gennaio a Porto Empedocle contro Agrigento. La Siaz di coach Ugo Ducarello è sestultima in classifica con 14 punti, piazzamento condiviso con Lumezzane, e ha un record di 7 vinte e 12 perse; l’andamento nelle gare esterne è di 5 successi e 5 sconfitte. I siciliani hanno disputato in casa gli ultimi due confronti perdendo lo scontro diretto con Lumezzane e vincendo contro Fiorenzuola (sconfitta anche nel recupero di mercoledì sera contro Capo d’Orlando). Tra i giocatori di Piazza Armerina con il miglior rendimento si segnalano le ali Biordi e Colussa, le guardie Almansi e Paulinus e il play/guardia Labovic.

La partita, arbitrata dalla terna formata da Pecorella di Trani, Giuliani di Vigevano e Spinelli di Cantù, sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento LNP Pass con aggiornamenti sui canali social di Monferrato Basket.Dopo i confronti con la Siaz e Agrigento, i rossoblu giocheranno un doppio turno casalingo contro Vigevano e Omegna.

Under 19 Eccellenza: Novipiù Campus Monferrato alla Fase Nazionale

La Novipiù Campus Monferrato, società al suo terzo anno di attività, si è qualificata alla seconda fase del campionato nazionale Under 19 Eccellenza, un risultato che in città mancava da molti anni, non soltanto per quanto riguarda il basket. La qualificazione è frutto del lavoro sinergico con Monferrato Basket (Serie B Nazionale), squadra satellite del club, ma anche con la Junior Casale che prende parte al campionato di B Interregionale. Le avversarie dei casalesi nel girone saranno: Amici Pallacanestro Udinese, Banca Annia Padova, Basket Jesi Academy, Stars Basket Bologna, Basket Biancorosso Empoli, San Paolo Ostiense e Avellino Basket. L’esordio nella seconda fase avverrà in casa, al “PalaEnergica Paolo Ferraris”, lunedì 12 gennaio contro Apu Udine, in una gara che segna simbolicamente l’inizio di questa nuova avventura nazionale. Allenatore della squadra è Simone Imarisio, assistente di coach Fabio Corbani nella prima squadra di Monferrato Basket e i giocatori che compongono il roster, oltre a scendere in campo con l’U19 Eccellenza (tanti addirittura sotto quota di un anno), la domenica giocano nelle prime squadre di Novipiù (Serie B Nazionale) e Junior Casale (B Interregionale). La squadra è cformata da Daniel Bellone Monico, Mario Bertaina, Giovanni Buscaldi, Thomas Comin, Riccardo Demezzi, Matteo Francione, Vittorio Iacorossi, Mattia Leuzzi, Alberto Mossi, Destiny Osagie, Nicolò Quaroni, Luca Stefano Ravioli, Andrei Ioan Flueras.