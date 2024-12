Articolo »

10 dicembre 2024

10 dicembre 2024 Torino

Volontariato Anche due monferrini tra i premiati per I 120 anni di Anpas Cerimonia a Torino

di Fernando Debernardis

C’è anche Andrea Clovis (Croce Verde di Casale Monferrato, in cui milita da trent’anni, anche come istruttore delle nuove leve), accompagnato dalla presidente Doriana Solerio, tra i premiati alla cerimonia presso il Grattacielo Piemonte per i festeggiamenti dei 120 anni di ANPAS, l’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze.

Erano presenti il presidente della Regione, Alberto Cirio, gli assessori alla Sanità Federico Riboldi e alla Protezione Civile Marco Gabusi, il Presidente nazionale ANPAS Niccolò Mancini e regionale Vincenzo Sciortino che hanno ripercorso la storia delle associazioni piemontesi aderenti ad ANPAS, da sempre impegnate nell’assistenza, trasporto ammalati e soccorso ai feriti, oltre che in interventi di protezione civile.

Il ruolo svolto dai volontari al fianco delle Istituzioni è stato ricordato da Riboldi mentre Gabusi ha evidenziato come la copertura territoriale sia strategica per portare soccorso durante le calamità. Riconoscimenti anche ai volontari della Croce Verde di Alessandria, Arquata Scrivia, Ovada e Avis primo soccorso Valenza (Giuliano Baissarda).

Maurizio Capra, dal 1977 volontario CV di Alessandria, ha sottolineato che fare il volontario vuol dire passione ma anche sacrificio, lasciando i propri affetti a casa per andare incontro alle esigenze della comunità. Il premio è andato ai volontari che storicamente hanno rappresentato i valori di umanità, solidarietà e gratuità, ha ricordato Sciortino. E la speranza, ha concluso Cirio, è coinvolgere anche i giovani in questi gruppi sinonimo di efficienza e professionalità.