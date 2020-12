Articolo »

Attualità

01 dicembre 2020

01 dicembre 2020 Casale Monferrato

Contro la chiusura Giovedì presidio delle scuole davanti al Comune Manifestazione pacifica di studenti, insegnanti, associazioni e cittadini

di Chiara Cane

Presidio di studenti, insegnanti, associazioni e cittadini giovedì 3 dicembre, dalle ore 9 alle ore 10, davanti al Palazzo San Giorgio per richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema della scuola e sul diritto all’istruzione.

Nelle ultime settimane si sono espresse da più parti le voci di disappunto nei confronti della politica, per non aver trovato soluzioni alternative alla chiusura delle scuole. Non solo genitori, ma anche insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e medico competente hanno preso posizione pubblicamente.

Ad aggravare la situazione, la recente decisione della Regione Piemonte di non riaprire le classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado, pur essendo legittimata a farlo sulla base degli indicatori nazionali, «adottando tutte le necessarie misure di prevenzione dei contagi e di sicurezza, si rende urgente e indispensabile che la scuola riprenda la sua attività in presenza».

Alla manifestazione pacifica, seguirà un incontro in Comune con il sindaco Federico Riboldi e l’assessore all’Istruzione Gigliola Fracchia.

L’iniziativa è sostenuta da ANGSA, Artedù APS, CasaleBeneComune, Mammeincerchio, Passi di Vita onlus, Pd, Caritas - Progetto Oltre la scuola, Rete delle Alternative e Cooperativa Senape.

Servizio completo su Il Monferrato di martedì 1 dicembre.