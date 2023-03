Articolo »

27 marzo 2023

27 marzo 2023 Valenza

A Valenza “Madama Butterfly” per le scuole. Mercoledì con “matinée” Al teatro Sociale

di Massimo Castellaro

Mercoledì 29 marzo alle ore 10 al Teatro Sociale di Valenza andrà in scena la “Madama Butterfly” per i ragazzi delle scuole, a cura dell’Alexandria Opera Festival e della compagnia lirica della Tenuta Cravina.

La rappresentazione della celebre opera di Giacomo Puccini sarà interpretata dalla realtà alessandrina nata per riportare in auge l’interesse per l’opera lirica in un territorio che ha espresso in passato grandi interpreti internazionali. La compagnia, diretta dal Maestro Umberto Battegazzore, è da alcuni mesi in tournée in tutto il territorio alessandrino con l’iniziativa, ideata dall’Associazione Lyricum, che è parte del Circuito progetto Cultura del Basso Piemonte istituito dalla Fondazione Slala. Il progetto ha ottenuto il sostenuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in collaborazione con Fondazione Slala, Alexala, Fai Giovani Tortona e con i Comuni del territorio. Il tour della celebre opera pucciniana arriverà a Valenza, al Teatro Sociale, dove lo spettacolo, organizzato dal Comune di Valenza, dall’Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino e dal Maestro Umberto Battegazzorre Direttore della compagnia lirica Tenuta Cravina, sarà rivolto espressamente agli studenti delle scuole medie di Valenza e, soprattutto, sarà gratuito grazie all’interessamento del dirigente Maurizio Primo Carandini, sempre attento a offrire opportunità di crescita e conoscenza ai suoi studenti, e in accordo con il maestro Battegazzore.

“Lo scopo dell’iniziativa – spiegano i promotori - è quello di diffondere nelle città del territorio alessandrino il meraviglioso mondo del melodramma fatto di arte e sentimento. Madama Butterfly è un’opera che mette in scena temi trasversali quali il riconoscimento e l’abbandono, l’incontro tra culture, l’attesa e la disperazione, l’amore e il perdono, la responsabilità e la speranza. Per questo progetto importante è anche il sostegno dato all’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Valenza”.

Così hanno commentato il sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali Alessia Zaio: “Con questa iniziativa l’Amministrazione intende promuovere la cultura, in particolare quella del melodramma, tra i giovani. E lo abbiamo fatto coinvolgendo gli allievi dell’Istituto Comprensivo Paolo e Rita Borsellino che grazie al Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Primo Carandini, sono sempre in prima linea quando si parla di arte, musica e teatro. Madama Butterfly è una delle opere pucciniane più intense ed emotivamente coinvolgenti e per questo crediamo possa essere l’occasione per far comprendere agli studenti quanta bellezza e fascino risiedono in queste arie immortali”. Lo spettacolo è rivolto anche agli utenti dell’associazione Unitre (Università Tre Età) Valenza che potranno assistere all’opera di Puccini. Info. 0131 949286.