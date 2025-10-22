Articolo »

Economia

22 ottobre 2025

22 ottobre 2025 Casale Monferrato

Visite Torna Fabbriche Aperte: Zerbinati è protagonista Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con una durata di circa 90 minuti

di r.m.

Zerbinati, azienda leader in Italia nella produzione di verdure fresche, insalate e di piatti pronti al consumo, rinnova il suo impegno nel promuovere il forte legame con il territorio piemontese e aderisce alla 6° edizione di “Fabbriche Aperte Piemonte”.

Sono 150 le imprese e oltre 16.000 i posti disponibili su prenotazione, questi i numeri della sesta edizione di Fabbriche Aperte 2025, l’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte che punta a valorizzare le eccellenze industriali del territorio permettendo al pubblico di visitare gratuitamente tanti stabilimenti di tutta la Regione e di apprezzare il valore della cultura d’impresa.

Anche quest’anno Zerbinati vuole dare l’occasione a chiunque lo desideri di scoprire più da vicino come nascono i prodotti che si acquistano o si consumano ogni giorno, mostrando non solo l’alta qualità dei suoi processi produttivi, ma anche l’impegno costante in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Le visite si svolgeranno presso lo stabilimento di Casale Monferrato, sede degli uffici e sito produttivo della IV gamma (verdure e insalate confezionate in busta già lavate e pronte al consumo) nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 ottobre. Avranno una durata di circa 90 minuti durante i quali, dopo un’introduzione iniziale sulla storia dell’azienda, i visitatori assisteranno a tutto il ciclo produttivo, che porta alla produzione di una busta di insalata o di verdura.

Per non perdere l’occasione di scoprire più da vicino come nascono i prodotti dell’azienda Zerbinati, nata nel 1970 e specializzata da più di 50 anni nella lavorazione delle verdure fresche, è necessario iscriversi entro mercoledì 22 sul sito fabbricheapertepiemonte.it.

Le visite sono aperte a tutti senza alcun vincolo, non vi sono barriere architettoniche e chiunque può partecipare visionando tutta l’area di produzione da spazi appositi dedicati alle visite.

Oltre alle due date del 23 e 24 ottobre ci sarà comunque la possibilità, durante l’anno, di visitare lo stabilimento mandando una richiesta a marketing@zerbinati.com.