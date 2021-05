Articolo »

Scuola

26 maggio 2021

26 maggio 2021 Casale Monferrato

Premiazione all'Istituto Leardi Leonardo Deambrogio, eccellenza monferrina Le conferme alle Olimpiadi nazionali di Italiano

Un momento della cerimonia che si è svolta all'Istituto Leardi mercoledì 26 maggio

di Chiara Cane

Alla presenza di una rappresentanza dell’Ufficio Regionale Scolastico, questa mattina, mercoledì 26 maggio, è stato premiato Leonardo Deambrogio, studente al 4° anno di AFM dell’Istituto per l’Istruzione Superiore Leardi, classificatosi secondo, nella categoria Senior, alle ultime Olimpiadi Nazionali di Italiano.

Queste, le motivazioni pronunciate in occasione della proclamazione ufficiale di metà maggio: «La giuria ha apprezzato la particolare capacità di sintesi e rielaborazione dei contenuti corredata da uno stile personale della scrittura. Nel testo informativo, lo stile disinvolto e brillante e risultato ben calibrato. Apprezzabile, in particolare, il tono che da scherzoso si fa toccante per ricordare quanto sia bello andare a scuola per davvero».

Leonardo, «ragazzo semplice e determinato», così come lo ha descritto la sua prof Livia Novelli, era già stato vincitore delle Olimpiadi Nazionali di Italiano, categoria Junior Istituti Tecnici, nel 2019. A distanza di due anni è tornato a distinguersi tra gli studenti di 41 scuole finaliste. Alle Olimpiadi 2021 hanno partecipato 12 mila studenti di 766 scuole, suddivisi nelle quattro diverse categorie (Junior, Senior, Junior estero e Senior estero).

Tra i primi ad esprimere orgoglio per il risultato è stato il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, estendendo riconoscenza e gratitudine anche agli insegnanti e alla DS Nicoletta Berrone, rispetto ad un indirizzo di studi «in grado di ridurre significativamente e concretamente di divario tra scuola e mondo del lavoro, senza perdere di vista il lato umanistico».

«Non si tratta di un premio ma di un pieno riconoscimento» ha precisato Elisabetta Milazzo dell’URS Piemonte, presente con il dirigente URS Serena Caruso Bavisotto che, a sua volta, ha parlato di «emozione ancor più grande, in considerazione della faticosità dell’anno scolastico appena trascorso», invitando Leonardo «ad ambire sempre al di più». Apprezzamenti sono seguiti, infine, anche da Laura Morello (URS) la quale ha sottolineata l’importanza della lingua italiana anche in ambito tecnico-scientifico.