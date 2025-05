Articolo »

Manifestazioni

09 maggio 2025

09 maggio 2025 Casale Monferrato

Dal 10 al 12 maggio Anteprima Grignolino & Co. al Castello del Monferrato Incontri, degustazioni, banchi d'assaggio, masterclass

di Chiara Cane

Terza edizione di Anteprima Grignolino & Co, il tributo al vino autoctono più identificativo del Monferrato casalese, ricco di storia e virtù che, dal 10 al 12 maggio, tornerà a palesarsi nelle sue diverse sfumature e peculiarità, tra le antiche mura del Castello di Casale Monferrato di Casale.

In programma, una tre giorni dedicata al Grignolino, in primis, per ripercorrerne la storia, apprezzarne le qualità ritrovate e/o rivisitate, ma anche per analizzarlo, conoscerlo e comprenderlo attraverso un tempo lento da consumarsi all’interno di una cornice storica, che trasuda un grande e importante passato.

Ad arricchire l’evento, domenica 11 maggio alle ore 10,30 nella Sala Marescalchi, si terrà un focus tecnico-scientifico dal titolo “Dati Meteo X” sull’utilizzo delle Stazioni Meteo in vigna a cura dell’analista meteo Luca Leucci di Dati Meteo. In particolare, Leucci parlerà di: “Dati per decisioni migliori”, mostrando come l’utilizzo di dati meteorologici precisi e localizzati consenta di ottimizzare le scelte operative, risparmiando tempo e risorse, riducendo i rischi e migliorando la qualità del prodotto finale; “La nostra rete di monitoraggio”, presentando la rete di centraline meteo su cui si basa il servizio, illustrando come vengono raccolti, validati e restituiti i dati in forma utile e integrabile nei processi decisionali di aziende e istituzioni; “Il progetto Fenovite”, il progetto che unisce dati meteorologici e fasi fenologiche della vite per confrontare le annate e raccontare, con evidenza scientifica, l’evoluzione del prodotto vitivinicolo stagione dopo stagione.

Tra le novità di questa nuova edizione, poi, l’angolo dedicato ai “Vini Ospite”, con Piedirosso dal Sannio e dai Campi Flegrei, Schiava dell’Alto Adige, Etna Bianco e Monferace.

La serata eno-food

Gran apertura sabato 10 maggio (dalle ore 19), con la serata giovane di eno-food in musica in compagnia Dj set GAS e vetrina sui vini del Consorzio, in collaborazione con l’Enoteca Regionale del Monferrato.

Domenica 11 maggio (in orario 11-19): Banchi d’Assaggio a cura dei produttori (euro 15 ingresso con degustazioni libere - prevendita ticket online. Info/prenotazioni: info@gowinet.it), con food a cura dell’Enoteca e visite al Centro di Documentazione della DOC “Paolo Desana”. Dalle ore 16,30 alle ore 19, esibizione del trio Accordi/Disaccordi, l’originale proposta musicale di Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e di Dario Scopesiche al contrabbasso, per un crossover capace di miscelare influenze gipsy jazz, melodie mediterranee e ritmi latini, con l’energia del Rock.

La Masterclass

Lunedì 12 maggio (in orario 10,30-12): Masterclass riservata agli operatori di settore a cura del Delegato Ais di Casale Monferrato Daniele Guaschino e dall’enologo Mario Ronco, sui campioni vendemmia 2024 delle quattro denominazioni tutelate dal Consorzio. A seguire, banco d’assaggio libero. Info e prenotazioni: info@gowinet.it.

Aumenta la produzione

«Creare un evento specificatamente dedicato al Grignolino torna ad essere un’occasione importante affinché l’attenzione resti alta sul vitigno bandiera del nostro Monferrato casalese» commenta il presidente del Consorzio Claudio Coppo.

«Negli anni, il Grignolino è tornato ad affermarsi forte della sua importante storia, del terroir che lo contraddistingue e del crescente impegno dei vignaioli verso una qualità sempre più completa. Il trend di produzione registra sensibili e costanti aumenti rispetto ad un prodotto che si conferma esclusivo: per molti, ma non per tutti».

Promotori e protagonisti

Evento organizzato dal Consorzio di tutela vini Colline del Monferrato Casalese con la regia di Go-Wine, in collaborazione con Ais Casale Monferrato ed Enoteca Regionale del Piemonte e col patrocinio della Città di Casale Monferrato. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 Intervento SRG10 Promozione dei prodotti di qualità - regione.piemonte.it/svilupporurale.